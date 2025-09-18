Ключевые моменты:

В селе Пасицелы на Одесчине при библиотеке создали кукольный театр;

Здесь дети не только играют в спектаклях, но и сами изготавливают кукол из подручных материалов;

Театр стал важным культурным событием для громады и гордостью родителей.

Чего нет у других: репертуар кукольного театра

– Знаете, хотелось чем-то таким заинтересовать детей, чего бы не было ни у кого, чтобы они больше общались друг с другом, развивались, а не сидели в телефонах. И тогда появилась идея создать кукольный театр, – рассказывает Ирина.

Этой идеей она поделилась с учителями школы и воспитателями детского сада. Они охотно поддержали ее замысел. Так в селе появился кукольный театр на базе сельской библиотеки.

Библиотекарь разработала планы, программу спектаклей и сказок. Репертуар разнообразный и богатый. Это «Приключения Золотой рыбки», «Кот в сапогах», «Смелый поросенок», «Рукавичка», «Как воробей ум искал» и другие. Они учат детей ценить добро, понимать свои и уважать чувства других.

– Театр помогает детям воспринимать окружающий мир не только разумом, но и сердцем, – уверена Ирина Плишко. – Дети становятся раскрепощенными, обогащается их фантазия, они с удовольствием общаются между собой, учатся сопереживать и сочувствовать.

И кукол делают сами, и в спектаклях играют

Родители тоже довольны, ведь не каждое село может похвастаться театром. А жителям Пасицел не нужно ехать за тридевять земель, чтобы приобщиться к театральному искусству, тем более в такое тревожное время.

– Наши дети не только читают, участвуют в различных государственных и обрядовых мероприятиях, но и приобщаются к театральному творчеству. Кроме того, старшие вместе с библиотекарем создают кукол – героев спектаклей, – говорят жители села.

Ранее мы рассказывали: Можно ли из всех сделать «моцартов»: чему учат в Бессарабской школе искусств в Одесской области

Герои сказок рождаются прямо здесь, в библиотеке. Для изготовления игрушек идут в ход любые материалы – мягкая ткань, бумага, картон, пластик, нитки, шерсть. Бумажных и картонных крепят к палочкам. А куклам из ткани прикрепляют перчатку, которую надевают на руку и так управляют куклой.

Жизненные уроки – через игру

– Каждая сказка имеет воспитательную ценность: учит делать добро, дорожить дружбой, помогать друг другу, быть смелыми, – рассказывает женщина. – Театрализованные спектакли дети воспринимают сердцем, с восторгом наблюдают за куклами, переживают вместе с героями и радуются за них. Кукла учит отличать добро от зла, обогащает воображение, фантазию.

А еще через спектакли дети получают важный урок: жизненные трудности учат мудрости.

Еще по теме: О селе Пасицелы: четыре школы, две церкви и рецепт казацкой ухи.