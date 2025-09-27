Ключевые моменты:

  • В Косовской громаде 26 сентября состоялся благотворительный фестиваль «Пан Борщ»;
  • Здесь было представлено 15 уникальных рецептов борща (с рыбой, вишнями, грушами, галушками, яблоками и др.);
  • Гости угощались блюдами разных громад, участвовали в мастер-классах и играх;
  • Фестиваль собрал 205 577 грн на поддержку Вооруженных сил Украины;
  • Изюминкой фестиваля стал борщ от главы громады Сергея Паламарчука.

Чего здесь только не было! Красочные пряники с эмблемой фестиваля, аппетитные хлеба, домашняя колбаса, рыбная уха, настоящая национальная еда народов Центральной Азии – плов, украинские вареники с разными начинками, мясные рулеты, вертуты, рогалики, шашлыки и много другой вкуснятины.

Фестиваль «Пан Борщ», вареники
Фестиваль «Пан Борщ», калач
Фестиваль «Пан Борщ», голубці
Фестиваль «Пан Борщ», мамалига
Фестиваль «Пан Борщ», виноград
Фестиваль «Пан Борщ», фрукті

Особое место на фестивале было отведено блюдам Куяльницкой громады, которые вошли в объекты нематериального культурного наследия, – борщ, голубцы и мамалыга. Каждая громада приготовила эти блюда на свой вкус и по своим традиционным рецептам.

Фестиваль «Пан Борщ», борщ

Только борща гостям предложили пятнадцать уникальных рецептов: борщ с жареной рыбой, борщ по-селянски, борщ на свиных ребрышках, Куяльницкий борщ с вишнями, борщ с сушеными грушами, борщ сметанный, Полтавский борщ с галушками, борщ на свиных ребрах с красным сладким перцем и ароматной петрушкой, красный борщ на ребрах с черносливом, белый борщ, традиционный украинский борщ на ребрах с сладким перцем, борщ с жареными затертыми шкварками, борщ с яблоками по-фонтански, борщ с фасолью, красный борщ со свеклой на свиных ребрах.

Ну разве можно было пройти мимо и не попробовать эти сакральные блюда?

Фестиваль «Пан Борщ», голова
Борщ от головы громады

Фестиваль «Пан Борщ», борщ от главы

Как и было обещано, изюминкой фестиваля стал борщ, приготовленный специально для праздничных гостей главой громады Сергеем Паламарчуком.

– Щедрый подарок и вкусный. Впервые едим борщ Косовской громады, да еще и со статусом нематериального культурного наследия, – делились впечатлениями гости фестиваля.

Фестиваль «Пан Борщ», ансамбль

Скажу вам, организаторы праздника постарались на славу. Уютная атмосфера, богатые и красочные усадьбы громад, весёлые игры, мастер-классы, спортивные локации, щедрые кухни – все создавалo хорошее настроение и желание внести свой вклад в копилку благотворительного фестиваля.

Фестиваль «Пан Борщ», подушки
Фестиваль «Пан Борщ», ярмарка
Фестиваль «Пан Борщ», частування
У Косівській громаді 26 вересня відбувся благодійний фестиваль «Пан Борщ»
Фестиваль «Пан Борщ» на Одесчині
Фестиваль «Пан Борщ», гости

И главное – благотворительное мероприятие собрало 205 577 гривен, которые пойдут на нужды Вооруженных сил Украины.

Объединяемся! В единстве наша сила, говорят организаторы ярмарки.

Фото автора

