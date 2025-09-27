Ключевые моменты:

В Косовской громаде 26 сентября состоялся благотворительный фестиваль «Пан Борщ»;

Здесь было представлено 15 уникальных рецептов борща (с рыбой, вишнями, грушами, галушками, яблоками и др.);

Гости угощались блюдами разных громад, участвовали в мастер-классах и играх;

Фестиваль собрал 205 577 грн на поддержку Вооруженных сил Украины;

Изюминкой фестиваля стал борщ от главы громады Сергея Паламарчука.

Чего здесь только не было! Красочные пряники с эмблемой фестиваля, аппетитные хлеба, домашняя колбаса, рыбная уха, настоящая национальная еда народов Центральной Азии – плов, украинские вареники с разными начинками, мясные рулеты, вертуты, рогалики, шашлыки и много другой вкуснятины.

Особое место на фестивале было отведено блюдам Куяльницкой громады, которые вошли в объекты нематериального культурного наследия, – борщ, голубцы и мамалыга. Каждая громада приготовила эти блюда на свой вкус и по своим традиционным рецептам.

Только борща гостям предложили пятнадцать уникальных рецептов: борщ с жареной рыбой, борщ по-селянски, борщ на свиных ребрышках, Куяльницкий борщ с вишнями, борщ с сушеными грушами, борщ сметанный, Полтавский борщ с галушками, борщ на свиных ребрах с красным сладким перцем и ароматной петрушкой, красный борщ на ребрах с черносливом, белый борщ, традиционный украинский борщ на ребрах с сладким перцем, борщ с жареными затертыми шкварками, борщ с яблоками по-фонтански, борщ с фасолью, красный борщ со свеклой на свиных ребрах.

Ну разве можно было пройти мимо и не попробовать эти сакральные блюда?

Как и было обещано, изюминкой фестиваля стал борщ, приготовленный специально для праздничных гостей главой громады Сергеем Паламарчуком.

– Щедрый подарок и вкусный. Впервые едим борщ Косовской громады, да еще и со статусом нематериального культурного наследия, – делились впечатлениями гости фестиваля.

Скажу вам, организаторы праздника постарались на славу. Уютная атмосфера, богатые и красочные усадьбы громад, весёлые игры, мастер-классы, спортивные локации, щедрые кухни – все создавалo хорошее настроение и желание внести свой вклад в копилку благотворительного фестиваля.

И главное – благотворительное мероприятие собрало 205 577 гривен, которые пойдут на нужды Вооруженных сил Украины.

Объединяемся! В единстве наша сила, говорят организаторы ярмарки.

Фото автора