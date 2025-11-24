Ключевые моменты:

Спецслужбы задержали одесского судью и адвоката, которые брали взятки за нужные решения.

Стоимость «услуги» составляла 10 тыс. долларов.

Фигурантвм сообщили о подозрении.

Судебная коррупция в Одессе

В Одессе Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро провели совместную операцию, в ходе которой разоблачили судью и адвоката, вовлеченных в коррупционную схему. По данным расследования, они предлагали участнику гражданского дела «договориться» о нужном судебном решении в одном из районных судов города.

Цена такой «услуги» составляла 10 тысяч долларов. Деньги должны были передаваться в два этапа: аванс — до рассмотрения дела, остальная сумма — перед вынесением решения. Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали передачу средств и задержали обоих фигурантов сразу после получения последней части взятки.

Судье и адвокату уже сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса, связанным с подстрекательством и попыткой предоставления неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к схеме. В случае доказательства вины задержанным грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операция проводилась под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

