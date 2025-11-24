Ключевые моменты:
- Спецслужбы задержали одесского судью и адвоката, которые брали взятки за нужные решения.
- Стоимость «услуги» составляла 10 тыс. долларов.
- Фигурантвм сообщили о подозрении.
Судебная коррупция в Одессе
В Одессе Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро провели совместную операцию, в ходе которой разоблачили судью и адвоката, вовлеченных в коррупционную схему. По данным расследования, они предлагали участнику гражданского дела «договориться» о нужном судебном решении в одном из районных судов города.
Цена такой «услуги» составляла 10 тысяч долларов. Деньги должны были передаваться в два этапа: аванс — до рассмотрения дела, остальная сумма — перед вынесением решения. Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали передачу средств и задержали обоих фигурантов сразу после получения последней части взятки.
Читайте также: «Карлсон», «Тенор» и «Шлагбаум»: что происходит вокруг Энергоатома
Судье и адвокату уже сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса, связанным с подстрекательством и попыткой предоставления неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к схеме. В случае доказательства вины задержанным грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Операция проводилась под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Читайте также: Мэры, миллионы и завод-призрак: самые громкие расследования САП и НАБУ в Одессе