Закупят телурии, камертонные наборы, волновые ванны, баллистические пистолеты, цилиндры Архимеда и шары Паскаля

Оборудование должно быть произведено в странах, которые не поддерживают агрессора (не Китай и не Беларусь)

Перечень оборудования

Техническая спецификация тендера предусматривает широкий ассортимент демонстрационных и лабораторных приборов:

30 моделей телурий для демонстрации системы «Солнце–Земля–Луна» с подсветкой;

34 пары камертонов на резонирующих ящиках для демонстрации резонанса, интерференции и отражения звука;

5 волновых ванн для моделирования механических волн;

баллистические пистолеты для изучения движения тел, брошенных под углом;

цилиндры Архимеда и шары Паскаля для исследований классической механики и гидростатики.

Оборудование должно быть произведено в странах, которые не поддерживают агрессора, в частности не в Китае и не в Беларуси. Тендерные условия подчеркивают, что соответствующие технические требования направлены на обеспечение качественного учебного процесса в современных кабинетах физики.

Директор департамента образования Елена Буйневич разъяснила, что закупки проводятся в соответствии с требованиями Министерства образования и науки, а не за счет грантов ЕС.

Поставщик обязуется передать оборудование до конца 2025 года. Проведение тендера и подписание договоров должны завершиться в течение ближайших месяцев, чтобы ученики могли пользоваться новыми приборами уже в следующем учебном году.

