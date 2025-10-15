Ключевые моменты:
- Закупят телурии, камертонные наборы, волновые ванны, баллистические пистолеты, цилиндры Архимеда и шары Паскаля
- Оборудование должно быть произведено в странах, которые не поддерживают агрессора (не Китай и не Беларусь)
Перечень оборудования
Техническая спецификация тендера предусматривает широкий ассортимент демонстрационных и лабораторных приборов:
- 30 моделей телурий для демонстрации системы «Солнце–Земля–Луна» с подсветкой;
- 34 пары камертонов на резонирующих ящиках для демонстрации резонанса, интерференции и отражения звука;
- 5 волновых ванн для моделирования механических волн;
- баллистические пистолеты для изучения движения тел, брошенных под углом;
- цилиндры Архимеда и шары Паскаля для исследований классической механики и гидростатики.
Оборудование должно быть произведено в странах, которые не поддерживают агрессора, в частности не в Китае и не в Беларуси. Тендерные условия подчеркивают, что соответствующие технические требования направлены на обеспечение качественного учебного процесса в современных кабинетах физики.
Директор департамента образования Елена Буйневич разъяснила, что закупки проводятся в соответствии с требованиями Министерства образования и науки, а не за счет грантов ЕС.
Поставщик обязуется передать оборудование до конца 2025 года. Проведение тендера и подписание договоров должны завершиться в течение ближайших месяцев, чтобы ученики могли пользоваться новыми приборами уже в следующем учебном году.
