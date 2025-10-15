Ключевые моменты:
- Мероприятие продлится с 13:00 до 17:00 в малом зале по ул. Косовская, 2д.
- Участие по предварительной регистрации по ссылке в Google Forms.
Подробнее о мероприятии
Рабочая группа, готовящая техническое задание для Концепции развития велоинфраструктуры, организует стратегическую сессию с целью согласования ключевых подходов к созданию единого велопространства в Одессе. Участники совместно определят стратегические приоритеты, обсудят безопасные маршруты и безбарьерные решения для велосипедистов.
Тематические блоки:
- Формирование велосети: анализ существующих велодорожек и их логичное объединение.
- Приоритеты развития: определение важнейших направлений и зон для инвестирования.
- Потребности пользователей: сбор обратной связи от велосообществ и студентов относительно комфорта и безопасности.
- Единая система велодвижения: обсуждение интеграции велоспорта с общественным транспортом и пешеходными зонами.
Условия участия
К участию приглашаются представители велосообществ, студенты университетов и жители Одессы. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://docs.google.com/
