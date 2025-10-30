Ключевые моменты

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак объявил о формировании обновленного состава исполкома и представил своих новых заместителей.

В команду вошли Надежда Задорожная, Сергей Красиленко, Геннадий Раскин и Ольга Лозовая — специалисты с опытом работы в сфере госуправления, образования и экономики.

Лысак поблагодарил действующих членов исполкома за профессионализм и подчеркнул, что обновление команды поможет эффективнее решать задачи города.

В Одессе представили новых заместителей начальника МВА

На заседании исполнительного комитета Одесского горсовета начальник Одесской городской военной администрации (ОМВА) Сергей Лысак сообщил о подаче предложений по обновлению состава исполкома. Он обратился к депутатам с просьбой включить в него своих заместителей.

В новую команду вошли:

Надежда Задорожная — первый заместитель начальника ОМВА, ранее занимала должность зампреда Днепропетровской ОВА по социальным вопросам. В Одессе будет курировать гуманитарное и социальное направления.

Сергей Красиленко — заместитель начальника ОМВА, специалист с опытом работы в системе госслужбы. Отвечает за административные и мобилизационные процессы.

Геннадий Раскин — заместитель начальника ОМВА, ранее работал в структурах Одесского горсовета. Займётся экономическими и коммунальными вопросами.

Ольга Лозовая — бывший директор департамента образования и науки Днепропетровской ОВА. В Одессе будет курировать сферу образования, культуры и гуманитарных проектов.

Сергей Лысак отметил, что действующие члены исполкома проявили высокий профессионализм и выдержку в сложное время для города. Он выразил уверенность, что обновленная команда позволит повысить эффективность работы администрации и будет служить интересам одесситов.

«Спасибо за оперативные решения, которые вы принимаете. Уверен, они пойдут на пользу жителям города. Спасибо вам и надеюсь на дальнейшее наше с вами сотрудничество», — заявил Сергей Лысак.