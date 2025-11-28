Ключевые моменты:
- Открылось два новых маршрута с интервалом движения 1 час.
- Автобусы работают каждый день с 06:30 до 20:00, включая часы пик.
Маршруты работают только в рабочие дни недели
По информации пресс-службы Одесского городского совета, маршруты соединяют вокзалы, медицинские учреждения, рынки и социальные объекты, облегчая передвижение горожан в случае остановки электротранспорта.
Направления социальных маршрутов:
- «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады». Запущен на период временного прекращения работы трамвайного маршрута №7 по проспекту Князя Владимира Великого. Автобусы будут двигаться в прямом сообщении по улицам: Старосенная площадь (железнодорожный вокзал), Привокзальная площадь, ул. Пантелеймоновская, ул. Преображенская, ул. Софиевская, спуск Блажко, Пересыпский мост, ул. Черноморского казачества, Николаевская дорога, проспект Князя Владимира Великого, ул. 28-й бригады.
- «ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная». Автобусы будут двигаться в прямом сообщении по улицам: ул. Святослава Рихтера – пл. Б. Деревянко – ул. Ицхака Рябина – ул. О. Вадатурского – 1-я ст. Люстдорфская дорога — Люстдорфская дорога – пл. Трибуны Героев – ул. Краснова – ул. Среднефонтанская – Привокзальная площадь – ул. Итальянская – ул. Успенская – ул. Дегтярная. Конечная остановка – площадь Менделе Мойхер-Сфорима.
- «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная». Часть рейсов этого маршрута обозначена буквой «К» — эти рейсы направляются в Западное кладбище. Автобусы будут двигаться в прямом сообщении по улицам: Тираспольское шоссе – Дальницкое шоссе – ул. Столбовая – ул. Дальницкая – ул. Прохоровская – ул. Мечникова – ул. Старопортофранковская – ул. Тираспольская – ул. Дегтярная. Конечная остановка – площадь Менделе Мойхер-Сфорима.
