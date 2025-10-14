Ключевые моменты:
Трамваи в Одессе: что не работает сегодня
Сегодня, 14 октября, в Одессе частично не работает трамвайное сообщение. Об этом сообщает КП «Одесміськелектротранс».
Полностью приостановлены маршруты №1, 18 и 20. Причины временной отмены трамвайных рейсов не уточняются.
Трамвайный маршрут №7 работает, но по сокращённому пути — от 11-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера.
Кроме того, чтобы компенсировать отмену трамвая №20, на его маршруте курсирует маршрутное такси.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок по городу.
