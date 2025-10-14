Ключевые моменты:

  • Полностью остановлены маршруты №1, 18 и 20. Эти трамваи временно не выходят на линию.
  • Маршрут №7 курсирует от 11-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера.
  • Взамен трамвая №20 запущено маршрутное такси.

Трамваи в Одессе: что не работает сегодня

Сегодня, 14 октября, в Одессе частично не работает трамвайное сообщение. Об этом сообщает КП «Одесміськелектротранс».

Полностью приостановлены маршруты №1, 18 и 20. Причины временной отмены трамвайных рейсов не уточняются.

Трамвайный маршрут №7 работает, но по сокращённому пути — от 11-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера.

Кроме того, чтобы компенсировать отмену трамвая №20, на его маршруте курсирует маршрутное такси.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок по городу.

