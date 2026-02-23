Ключевые моменты:

Критика вышла за пределы одного проекта

В колонке для «Левого берега» Юлия Манукян отмечает, что представленные работы воспринимаются как «неудачный скульптурный пранк» и демонстрируют системную проблему формализма в государственных заказах.

– Мы выбираем не лучшее среди гениального, а наименее ужасное среди посредственного, – пишет она, анализируя условия конкурса, ограниченный бюджет и сжатые сроки.

Отдельное внимание исследовательница уделяет первой премии. В своем тексте она подчеркивает сходство композиции с памятником Лесе Украинке авторства Галины Кальченко в Киеве.

– Та же статика фигуры, аналогичный наклон головы и идентичный жест правой руки, прижатой к груди.

По ее мнению, перенос этой пластики в открытое пространство Одессы выглядит неуместным.

– Памятник не коммуницирует с городом, а замыкается в себе, повторяя чужие находки полувековой давности.

Манукян также обращает внимание на масштаб и композицию проекта, называя их воспроизведением классического советского паттерна героизации через масштаб. Она подчеркивает, что заявленная недоминантность монумента не соответствует визуализациям.

Автор также критикует саму процедуру. По ее словам, в состав жюри не вошли ни представители общественных инициатив, которые годами добивались создания сквера и памятника Лесе Украинке, ни практикующие скульпторы. Подавляющее большинство членов жюри составляли архитекторы и представители профильных структур.

В финале своей публикации она формулирует более широкий вывод о состоянии культурной политики.

– Чёткий месседж от ответственных лиц – из арсенала «ешьте что дают или сделайте лучше». Его пагубная манипулятивность в сфере культуры доказана годами.

Вместе с тем, в материале на «Левом береге» приведены и аргументы представителей власти. Подчеркивается, что конкурс проведён в соответствии с действующим законодательством, которое не предусматривает обязательного включения общественных активистов в состав жюри.

Одесские городские власти заявляют, что пересмотр результатов возможен только в случае установления процедурных нарушений в судебном порядке. Кроме того, в бюджете на 2026 год не предусмотрены средства ни на повторный конкурс, ни даже на реализацию самого памятника. В условиях военного положения инициировать новую процедуру, по словам чиновников, финансово нереалистично.

Таким образом, дискуссия касается не только конкретной скульптурной формы. Речь идёт о модели принятия решений в сфере публичной памяти — балансе между профессиональной экспертизой, общественным запросом и ответственностью власти за качество культурной среды города.

Справка «ОЖ»: Кто такая Юлия Манукян

Юлия Манукян — исследовательница искусства Юга Украины, искусствовед и публицист. Специализируется на темах культурной политики, урбанистики и мемориальных практик. Её аналитический материал «Одесский конкурс на памятник Лесе Украинке: триумф посредственности» опубликован 22 февраля 2026 года в издании «Левый берег».

