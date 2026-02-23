Ключевые моменты:

  • Юлия Манукян считает, что конкурс продемонстрировал кризис подходов к коммеморативной культуре и преимущество «безопасных» решений над современной художественной языковой формой.
  • В состав жюри не вошел ни один общественный активист, которые годами добивались создания сквера и установки памятника Лесе Украинке, а также ни один практикующий скульптор; большинство членов жюри — архитекторы.
  • Городские власти не планируют пересматривать результаты или объявлять новый конкурс, ссылаясь на отсутствие процедурных нарушений и средств в бюджете.

Критика вышла за пределы одного проекта

В колонке для «Левого берега» Юлия Манукян отмечает, что представленные работы воспринимаются как «неудачный скульптурный пранк» и демонстрируют системную проблему формализма в государственных заказах.

– Мы выбираем не лучшее среди гениального, а наименее ужасное среди посредственного, – пишет она, анализируя условия конкурса, ограниченный бюджет и сжатые сроки.

Отдельное внимание исследовательница уделяет первой премии. В своем тексте она подчеркивает сходство композиции с памятником Лесе Украинке авторства Галины Кальченко в Киеве.

– Та же статика фигуры, аналогичный наклон головы и идентичный жест правой руки, прижатой к груди.

Памятник Лесе Украинке в Одессе — Первая премия
Памятник Лесе Украинке в Одессе — проект, получивший первую премию

По ее мнению, перенос этой пластики в открытое пространство Одессы выглядит неуместным.

– Памятник не коммуницирует с городом, а замыкается в себе, повторяя чужие находки полувековой давности.

Манукян также обращает внимание на масштаб и композицию проекта, называя их воспроизведением классического советского паттерна героизации через масштаб. Она подчеркивает, что заявленная недоминантность монумента не соответствует визуализациям.

Памятник Лесе Украинке визуализация
Исследовательница искусства Юлия Манукян считает, что перенос этой пластики в открытое пространство Одессы выглядит неуместным — всё слишком масштабно

Автор также критикует саму процедуру. По ее словам, в состав жюри не вошли ни представители общественных инициатив, которые годами добивались создания сквера и памятника Лесе Украинке, ни практикующие скульпторы. Подавляющее большинство членов жюри составляли архитекторы и представители профильных структур.

В финале своей публикации она формулирует более широкий вывод о состоянии культурной политики.

– Чёткий месседж от ответственных лиц – из арсенала «ешьте что дают или сделайте лучше». Его пагубная манипулятивность в сфере культуры доказана годами.

Вместе с тем, в материале на «Левом береге» приведены и аргументы представителей власти. Подчеркивается, что конкурс проведён в соответствии с действующим законодательством, которое не предусматривает обязательного включения общественных активистов в состав жюри.

Одесские городские власти заявляют, что пересмотр результатов возможен только в случае установления процедурных нарушений в судебном порядке. Кроме того, в бюджете на 2026 год не предусмотрены средства ни на повторный конкурс, ни даже на реализацию самого памятника. В условиях военного положения инициировать новую процедуру, по словам чиновников, финансово нереалистично.

Таким образом, дискуссия касается не только конкретной скульптурной формы. Речь идёт о модели принятия решений в сфере публичной памяти — балансе между профессиональной экспертизой, общественным запросом и ответственностью власти за качество культурной среды города.

Справка «ОЖ»: Кто такая Юлия Манукян

Юлия Манукян — исследовательница искусства Юга Украины, искусствовед и публицист. Специализируется на темах культурной политики, урбанистики и мемориальных практик. Её аналитический материал «Одесский конкурс на памятник Лесе Украинке: триумф посредственности» опубликован 22 февраля 2026 года в издании «Левый берег».

