Ключевые моменты:
- Историки считают, что Одессе нужны памятники украинским государственным и культурным деятелям.
- Речь идёт о фигурах, связанных с югом Украины и самой Одессой.
- Деколонизация города — это не только демонтаж старых символов, но и увековечение собственных героев.
Какие памятники предлагают установить в Одессе
На странице Первого межрегионального территориального отдела Управления обеспечения реализации политики национальной памяти Украинского института национальной памяти отмечается, что Одесса долгое время развивалась в колониальной системе координат. Памятники в городе чаще устанавливали за лояльность к имперской власти — российской или советской. Украинские деятели при этом оставались в тени.
Сегодня, по мнению историков, деколонизация Одессы должна заключаться прежде всего в увековечении собственных выдающихся фигур. Среди предложенных кандидатур:
Юрий Липа — мыслитель, врач, идеолог украинского государственства ХХ века. Автор концепции Черноморской доктрины. Липа рассматривал Одессу как ключевой центр украинского юга.
«Памятник Липе в Одессе — это возвращение городу роли украинского геополитического центра, а не «порта империи»», — говорится в публикации.
Также предлагается установить памятник Евгению Чикаленко — меценату и общественному деятелю, который финансировал украинскую прессу, образование и культуру.
Ещё одна фигура — Николай Аркас, историк и композитор, автор популярной «Истории Украины-Руси». Он жил и работал в Одессе и способствовал развитию украинской культуры.
«Аркас — доказательство того, что Одесса была и является украинским культурным городом», — считают историки.
Историки также называют имя Святослав Караванский — языковеда и диссидента, который боролся за украинский язык и подвергался репрессиям.
Среди военных деятелей упоминается Михаил Омелянович-Павленко — главнокомандующий армией УНР, связанный с борьбой за юг Украины. Увековечивание его памяти — альтернатива мифу о «российской военной Одессе».
В списке также Владимир Жаботинский — уроженец Одессы, известный общественный и политический деятель, символ многонационального, но свободного от имперского влияния города.
Ещё одна предложенная фигура — Павел Скоропадский, гетман Украинского государства 1918 года, который рассматривал юг страны как важную часть украинской государственности.
По мнению авторов инициативы, Одесса не нуждается в «нейтральных» названиях или символах. Город должен открыто говорить о своей украинской истории и чтить тех, кто её формировал.
Напомим, в Одессе завершился открытый всеукраинский архитектурный конкурс на лучший проект памятника Лесе Украинке с благоустройством прилегающей территории. Модели всех проектов сейчас представлены в Одесской областной библиотеке имени Грушевского. Подробности о конкурсе и о том, как увидеть все 12 вариантов памятника, включая победителя, — в нашем фоторепортаже.
