Историки считают, что Одессе нужны памятники украинским государственным и культурным деятелям.

Речь идёт о фигурах, связанных с югом Украины и самой Одессой.

Деколонизация города — это не только демонтаж старых символов, но и увековечение собственных героев.

Какие памятники предлагают установить в Одессе

На странице Первого межрегионального территориального отдела Управления обеспечения реализации политики национальной памяти Украинского института национальной памяти отмечается, что Одесса долгое время развивалась в колониальной системе координат. Памятники в городе чаще устанавливали за лояльность к имперской власти — российской или советской. Украинские деятели при этом оставались в тени.

Сегодня, по мнению историков, деколонизация Одессы должна заключаться прежде всего в увековечении собственных выдающихся фигур. Среди предложенных кандидатур:

Юрий Липа — мыслитель, врач, идеолог украинского государственства ХХ века. Автор концепции Черноморской доктрины. Липа рассматривал Одессу как ключевой центр украинского юга.

«Памятник Липе в Одессе — это возвращение городу роли украинского геополитического центра, а не «порта империи»», — говорится в публикации.

Также предлагается установить памятник Евгению Чикаленко — меценату и общественному деятелю, который финансировал украинскую прессу, образование и культуру.

Ещё одна фигура — Николай Аркас, историк и композитор, автор популярной «Истории Украины-Руси». Он жил и работал в Одессе и способствовал развитию украинской культуры.

«Аркас — доказательство того, что Одесса была и является украинским культурным городом», — считают историки.

Историки также называют имя Святослав Караванский — языковеда и диссидента, который боролся за украинский язык и подвергался репрессиям.

Среди военных деятелей упоминается Михаил Омелянович-Павленко — главнокомандующий армией УНР, связанный с борьбой за юг Украины. Увековечивание его памяти — альтернатива мифу о «российской военной Одессе».

В списке также Владимир Жаботинский — уроженец Одессы, известный общественный и политический деятель, символ многонационального, но свободного от имперского влияния города.

Ещё одна предложенная фигура — Павел Скоропадский, гетман Украинского государства 1918 года, который рассматривал юг страны как важную часть украинской государственности.

По мнению авторов инициативы, Одесса не нуждается в «нейтральных» названиях или символах. Город должен открыто говорить о своей украинской истории и чтить тех, кто её формировал.

Напомим, в Одессе завершился открытый всеукраинский архитектурный конкурс на лучший проект памятника Лесе Украинке с благоустройством прилегающей территории. Модели всех проектов сейчас представлены в Одесской областной библиотеке имени Грушевского. Подробности о конкурсе и о том, как увидеть все 12 вариантов памятника, включая победителя, — в нашем фоторепортаже.

