С такой странной инициативой выступил местный депутат Данила Топольницкий.

«Зарегистрировал обращение об установлении бюста, назвать улицу и присвоить звание почетный гражданин Таирово Президенту США Дональду Трампу», – написал депутат на своей странице в Facebook.

По словам Топольницкого, такой чести 45-й и 47-й американский президент должен быть удостоен «за весомый вклад американского народа и лично Дональда Трампа в укрепление украинского государства во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

«Именно во время первой каденции Президента Дональда Трампа во времена Президента Украины Петра Порошенко было предоставлено первое летальное оружие для Украины: так необходимые «Джавелины» (Javelin), переносные противотанковые ракетные комплексы, антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы, противовоздушной обороны и многое другое, поэтому Украина и стоит в этой войне. Сейчас, когда Президент Трамп вернулся в Белый Дом, он задался целью завершить эту кровопролитную войну, укрепить Украину, строить еще более выгодные партнерские отношения между нашими государствами и бизнесом, но наш враг Россия в лице убийцы Владимира Путина ни в коем случае не желает заканчивать войну, пытаясь уничтожить Украину», – поясняет Данила Топольницкий.

Кроме того, он напомнил, что, приняв решение об установлении пошлин на товары из других государств, Трамп оставил ставку в размере 10% для Украины, что намного меньше, чем для ряда других стран и «позволит наращивать экспорт украинских товаров в США, что укрепит украинскую экономику».

Также депутат Таировской ОТГ отметил, что снижение цены на нефть как следствие начатой президентом США «глобальной торговой войны» несет еще один позитив для Украины, ведь при низкой цене не нефть у России просто не хватит денег для ведения войны.

«Дональд Трамп делает все, чтобы закончить войну России против Украины и укрепить нашу экономику и государство: переговорами, введением пошлин, тарифов и других доступных инструментов», – уверен Данила Топольницкий.

Он просит главу Таировского поселкового совета Тимура Хасаева внести изменения в бюджет с целью финансирования проекта по изготовлению и установке бюста Дональда Трампа на территории громады с привлечением посольства США в Украине и других американских правительственных организаций для консультаций по разработке и помощи в реализации этого проекта, а также начать процедуру названия улицы в честь Дональда Трампа.

Показательно, что в комментариях многие жители Таировской громады и не только сначала приняли написанное депутатом за шутку, а когда тот заверил их в обратном, многие посоветовали ему заниматься проблемами громады, а не «нести ересь».

«А вообще, думаю, что у депутатов есть работа важнее, чем устанавливать памятники американским президентам. Или бюджетик попилят? Лучше бы на эти деньги закупить пару пикапов и отправить на фронт. Говорю как военный. Мне нужен пикап, а не памятник трампу», – прокомментировал одессит Кирилл Крупин

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