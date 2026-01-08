Ключевые моменты:

На улицахИзмаила отравлены десятки бездомных собак.

Есть как погибшие, так и спасенные животные.

Полиция ведет расследование и ищет виновных через камеры наблюдения.

Кто травит собак в Измаиле?

За последние 7 дней в Измаиле произошла волна массовых отравлений бездомных животных. Случаи зафиксированы в разных районах города — на улице Клушина, Кишиневской, Хотинской, Телеграфной, а также на старом пляже, пишет «Бессарабия INFORM».

На улице Клушина одна собака погибла от отравления, другую удалось спасти. На пляже пострадали более пяти животных: двоих спасти не удалось, остальные попали к ветеринарам вовремя.

Сегодня около 11:00 утра возле Крепости был найден очередной труп собаки. На место вызвали следственно-оперативную группу. По словам зоозащитников, полиция оперативно отреагировала и пообещала наказать виновных, используя записи с камер видеонаблюдения.

Старшая инспектор по коммуникации Измаильского районного управления полиции Наталья Старцева подтвердила факт обращения в полицию. Она также обратилась к жителям города с просьбой не закапывать тела погибших животных, чтобы эксперты могли провести необходимые проверки. В случае обнаружения погибших собак или кошек следует немедленно звонить в полицию по номеру 102.

