Ключевые моменты:

Авария случилась 29 сентября на Николаевской дороге.

Водитель грузовика не уступил дорогу скорой помощи, которая ехала по встречной полосе.

В результате ДТП пострадали трое из машины медиков.

В понедельник, 29 сентября, на Николаевской дороге в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля экстренной медицинской помощи.

По предварительной информации от полиции, водитель грузового автомобиля поворачивал налево с главной дороги на второстепенную и не уступил дорогу скорой помощи, которая ехала по главной, но во встречном направлении. В результате транспортные средства столкнулись.

С места происшествия в больницу были доставлены водитель и два пассажира «скорой» — они получили травмы различной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.

Оба водителя проходят проверку на состояние алкогольного опьянения. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства аварии. Также решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

