Ключевые моменты:

Сегодня утром в Одессе после 10:00 была объявлена воздушная тревога. И почти сразу жители южных районов услышали серию взрывов.

Воздушные силы ВСУ предупредили о группе ударных дронов, движущихся из акватории Черного моря.

ПВО сбила как минимум один беспилотник.

После взрывов в Черноморске наблюдали дым.

Стало известно о «прилете» «шахеда» в Черноморске, есть пострадавшие.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы ударных беспилотников с акватории Черного моря в сторону Одесской области.

Также мониторинговые Телеграм-каналы сообщили, что в сторону Лиманки-Черноморска движется дрон-разведчик.

Взрывы, которые услышали одесситы – результат боевой работы наших сил противовоздушной обороны. По состоянию на 10:15 один дрон был успешно сбит, а второй продолжал движение в сторону Черноморска.

Спустя несколько минут снова прозвучали взрывы

«Еще взрывы. Дорозведка. В Черноморске поднимается дым после взрывов», – пишут мониторинговые каналы.

В 10:33 был дан отбой тревоги. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

ОБНОВЛЕНО:

Во время публикации этой новости стало известно о «прилета» «шахеда» возле раннего рынка в Черноморске. Предварительно, есть пострадавшие.

Как сообщалось, в ночь на 14 ноября российские ударные дроны снова атаковали юг Одесской области. Целью удара стали объекты инфраструктуры и энергетики. Пострадал один человек.

Читайте также: Ночная атака на Украину: погибшие, десятки пострадавших и разрушенные дома.

Фото иллюстративное