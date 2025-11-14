Ключевые моменты:
- Сегодня утром в Одессе после 10:00 была объявлена воздушная тревога. И почти сразу жители южных районов услышали серию взрывов.
- Воздушные силы ВСУ предупредили о группе ударных дронов, движущихся из акватории Черного моря.
- ПВО сбила как минимум один беспилотник.
- После взрывов в Черноморске наблюдали дым.
- Стало известно о «прилете» «шахеда» в Черноморске, есть пострадавшие.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы ударных беспилотников с акватории Черного моря в сторону Одесской области.
Также мониторинговые Телеграм-каналы сообщили, что в сторону Лиманки-Черноморска движется дрон-разведчик.
Взрывы, которые услышали одесситы – результат боевой работы наших сил противовоздушной обороны. По состоянию на 10:15 один дрон был успешно сбит, а второй продолжал движение в сторону Черноморска.
Спустя несколько минут снова прозвучали взрывы
«Еще взрывы. Дорозведка. В Черноморске поднимается дым после взрывов», – пишут мониторинговые каналы.
В 10:33 был дан отбой тревоги. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.
ОБНОВЛЕНО:
Во время публикации этой новости стало известно о «прилета» «шахеда» возле раннего рынка в Черноморске. Предварительно, есть пострадавшие.
Как сообщалось, в ночь на 14 ноября российские ударные дроны снова атаковали юг Одесской области. Целью удара стали объекты инфраструктуры и энергетики. Пострадал один человек.
Фото иллюстративное