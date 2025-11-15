Ключевые моменты:
- Ученые прогнозируют слабые возмущения 15 ноября.
- Скорость солнечного ветра снизится, но всплеск активности сохранится.
- Медики напоминают: метеозависимым людям стоит быть осторожнее.
Магнитная буря 16 ноября: прогноз и влияние
После серии сильных магнитных бурь эта неделя завершится небольшим затишьем, однако оно продлится недолго. По данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в субботу, 15 ноября, ожидаются слабые геомагнитные колебания, которые не должны повлиять на самочувствие большинства людей.
Уже в воскресенье, 16 ноября, во второй половине дня солнечная активность снова усилится. На Земле это проявится магнитной бурей с К-индексом 5 — это красный уровень, способный вызывать ощутимые изменения в магнитосфере.
Специалисты отмечают, что 14 и 15 ноября скорость солнечного ветра будет постепенно снижаться, что временно стабилизирует геомагнитную обстановку. Но вспышки на Солнце и выбросы плазмы продолжаются, поэтому полностью исключать новые возмущения нельзя. Когда заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем, вызывая не только красивые полярные сияния, но и возможные перебои в работе спутников, радиосвязи и энергосистем.
Как магнитные бури отражаются на самочувствии
Даже слабые вспышки на Солнце могут вызывать дискомфорт у чувствительных людей. Чаще всего возникают:
- скачки давления,
- раздражительность и ухудшение концентрации,
- проблемы со сном.
Больше остальных реагируют гипертоники, пожилые люди, метеозависимые и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.
Как снизить влияние магнитных бурь
Врачи рекомендуют поддерживать спокойный режим и соблюдать простые правила:
- спать 7–9 часов,
- пить достаточно воды и травяные чаи,
- уменьшить кофе, алкоголь и энергетики,
- избегать переутомления и стрессов,
- питаться легко и регулярно,
- больше гулять и проветривать помещение,
- контролировать давление при наличии хронических болезней.
