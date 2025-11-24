Ключевые моменты:

48-летняя женщина погибла, переходя пути перед поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

Гибель женщины на железной дороге под Одессой

В Одесской области полиция расследует обстоятельства трагедии, которая произошла 23 ноября около 17:30 на железнодорожной станции Мигаево в Раздельнянском районе. По предварительной информации, 48-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути в момент, когда приближался грузовой поезд.

Машинист заметил женщину и попытался предотвратить столкновение, применив экстренное торможение. Однако остановить поезд вовремя не удалось. Пострадавшая погибла на месте происшествия.

Причину смерти установят судебно-медицинские эксперты. Сотрудники отделения полиции № 1 Раздельнянского районного отдела продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Сейчас рассматривается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека.

