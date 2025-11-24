Ключевые моменты

Более половины опрошенных не понимают, что такое антибиотикорезистентность.

Каждый третий уверен, что антибиотики помогают при гриппе и ОРВИ.

Самолечение остается распространенной практикой, а рецептурный контроль — слабым.

Антибиотики и антибиотикорезистентность

Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний провел анонимный опрос среди более чем 2000 жителей региона. Цель — выяснить, что население знает об антибиотиках и как их использует.

Результаты оказались тревожными. Более 50% респондентов неправильно понимают, что такое антибиотикорезистентность: большинство считает, что «привыкает организм», хотя в реальности устойчивыми становятся бактерии. Это ошибочное убеждение влияет на ожидания от лечения и усиливает давление на врачей — пациенты часто ждут назначения антибиотика даже тогда, когда он не нужен.

Более половины опрошенных принимали антибиотики в течение года, что свидетельствует о высоком уровне их потребления. Почти каждый третий уверен, что антибиотики помогают при ОРВИ и гриппе, а значит — треть пациентов приходит к врачу уже с ожиданием получить рецепт.

При простуде почти 90% обращаются к семейному врачу, но при этом:

10% начинают лечение антибиотиками самостоятельно;

10% ищут советы в интернете.

Это повышает риск самолечения и осложнений.

С рецептурным контролем тоже проблемы: свыше 60% уверены, что антибиотики можно купить без рецепта, и столько же говорят, что врачи иногда не выписывают официальный рецепт. Это сигнал о том, что рецептурная модель работает не полностью.

Есть и другие тревожные цифры: 12,5% прекращают курс антибиотиков, как только им становится лучше, а более 60% хранят остатки препаратов в аптечке «на всякий случай». Все это напрямую способствует росту антибиотикорезистентности.

Позитивный момент — около 90% знают, что предотвратить устойчивость можно, если принимать антибиотики только по назначению врача. Также жители отмечают:

нельзя прерывать курс лечения (около 50%);

нельзя использовать остатки препаратов (около 30%);

не стоит требовать антибиотик при простуде (20%).

Справка ОЖ

Антимикробная резистентность — это приобретенная способность бактерий не реагировать на лекарства, созданные для борьбы с ними. По этой причине даже обычные инфекции лечить становится труднее или вообще невозможно. Это означает, что даже пневмония или послеоперационная инфекция могут стать смертельными, а сложные медицинские вмешательства, такие как трансплантации — невозможными.

Почти каждая шестая бактериальная инфекция уже не чувствительна к стандартному лечению. Об этом свидетельствуют последние данные ВОЗ. Это глобальная угроза общественному здоровью. Поэтому в Украине, год назад была принята обновленная Государственная стратегия борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам до 2030 года.

