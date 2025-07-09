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Смертельное ДТП на улице Ицхака Рабина в Одессе: водитель Nissan не уступила дорогу мотоциклисту, и в результате он погиб;

В Болграде водитель автомобиля Mazda столкнулся с пожилой мопедисткой, женщина скончалась в больнице.

По фактам обоих ДТП в полиции открыли криминальные производства.

По данным областного управления Нацполиции, что касается ДТП на улице Ицхака Рабина в Одессе, то предварительно правоохранители установили, что 23-летняя водитель автомобиля Nissan двигалась по средней полосе движения и, перестраиваясь в крайнюю правую полосу, не уступила дорогу 27-летнему мотоциклисту и в результате авто и мотоцикл столкнулись. В результате мотоциклиста отбросило в электроопору, и от порлученных травм мужчина погиб на месте до приезда скорой.

Водитель авто не пострадала, и сейчас в полиции устанавливают, не была ли она пьяна в момент совершения ДТП.

А в Болграде на перекрестке улиц Инзовская и Караманева 33-летний водитель автомобиля «Mazda», совершая обгон, допустил столкновение с 75-летней мопедисткой, которая двигалась впереди в попутном направлении и поворачивала налево. В результате столкновения с автомобилем и падения женщина получила травмы, от которых в тот же день скончалась в больнице.

Водитель авто не пострадал, проверка на состояние опьянения показала, что он был трезв.

По фактам обоих ДТП открыты производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Оба авто изъяли для проведения ряда экспертиз.

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