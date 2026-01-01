Ключевые моменты:
- 1 января вечером в районе Промтоварного рынка водитель Skoda не справился с управлением и врезался в бетонную стелу — автомобиль загорелся.
- В салоне авто находились три человека, все они погибли на месте.
- Полиция и экстренные службы работают на месте, выясняют обстоятельства и решают вопрос правовой квалификации ДТП.
По сообщению пресс-службы ГУНП в Одесской области, водитель автомобиля Skoda, двигаясь из поселка Авангард в сторону села Сухой Лиман, не справился с управлением и врезался в бетонную стелу возле Промтоварного рынка.
От удара авто загорелось. Трое людей, находившихся в салоне, погибли.
На месте происшествия работают полицейские и спасательные службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и решают вопрос правовой квалификации ДТП.
