ДТП в Одессе унесло жизнь мотоциклиста

Ключевые моменты:

Смертельное ДТП произошло сегодня в Одессе на улице Ицхака Рабина: столкнулись легковушка и мотоцикл;

В результате ДТП погиб мотодицклист;

Правоохранители призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

По информации областного управления полиции, ДТП произошло сегодня около 17 часов на улице Ицхака Рабина.

Предварительно установлено, что легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. В результате мотоцикл отбросило в столб, его водитель погиб на месте.

Следователи выясняют полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Правоохранители в очередной раз призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

«Не превышайте разрешенную скорость, внимательно следите за дорожной обстановкой, берегите свою жизнь и окружающих людей», – сказано в сообщении.

Ранее в Одессе женщина за рулем сбила женщину-пешехода.