Ключевые моменты:
- Часть Одессы 8 сентября осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Южного, Северного и Центрального РЭС.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- 1-4,9 линия 2й Лиманчик,
- Атамана Головатого, 24-145,
- Наливная, 1,4,4а,
- Петренко, 21,
- Атамана Чепиги, 33,35,104,
- Черноморского Казачества, 95-135.
Выбор редакции: «У нас беда»: Одесский ботсад пострадал от атаки дронов и просит о помощи
Работы до 18.00:
- 1-6 Садовая, Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Чайкова, 1-71,
- Мариупольская, 20-68,
- Южная, 8,
- Южная дор., 1-73,
- Похилая, 1-174,
- Шептицкого, 1-5,
- пер. 1-3й Дунаевского,
- Штильова, 22-118,
- Николаевская др., 65,
- пер. 1,3й Керченский,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Столярского, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- пер. Гранатный, 2-8,
- пер. Кордонный, 1-35,
- Прибика, 7-28,
- пер. Малиновский, 7.
Работы до 19.00
- Авиационная, 1,1/5,
- Бойчука, 50-75,
- Буковецкого, 11-26,
- Весенняя, 4-41,
- Глиняная, 27-48,
- Гранитная, 1-26,
- Ефимова, 2-49,
- И. и Ю. Лип, 9-59,
- Живописная, 15-22,
- Мраморная, 27-48,
- Могильницкой, 2-9,
- Тимошенко, 39-42,
- Пишенен, 8,
- Поездная, 5,5а,6,
- Ш. Руставели, 23-53,
- Складская, 2,2/4,
- Фунтового, 1-24,
- Чорновила, 7,
- пер. Рекордный, 1-7,
- Люстдорфская дор., 2-4,
- пер. Герцена, 2-51,
- пер. Косовский, 3-8,
- пер. Парашютный, 1-8.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Айвазовского, 70-72,
- Академическая, 1-47,
- Архитектурная, 10-14,
- Ахматовой, 1-20,
- Бахчанская, 2-16,
- Бурлюка, 8-30,
- Вазова, 9,
- Ак.Вернадского, 1-51,
- Вертелецкого, 7б,13,
- Дачная, 3-30,
- Дмитриевская, 1-45,
- Драгоманова, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Цветочная, 4,
- Китобойная, 2-92,
- Костанди, 14/21,
- Крымская, 1-3,
- Лядовая, 1-15,
- Кристальная, 1,
- Куприна, 7-54,
- Левкоева, 1-7,
- Лигинская, 1,
- Львовская, 7-58,
- Немировича-Данченко, 10-16,
- Окружная, 17-42,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 1-38,
- Прорезная, 5,5а,
- Равенства, 1-48,
- Рясная, 1-35, С
- обинова, 15-20,
- Сумская, 1-31,
- Флотская, 2-23,
- Черниговская, 1-24,
- Шелухина, 1-33,
- Елочная, 2-38,
- пер. 1-2й Академический,
- пер. 1-2й Дачный,
- пер. 1-2й Китобойный,
- пер. 1й Рясный, 1-15,
- пер. 2й Равенства, 1,4,
- пер. Исторический, 1-14,
- пер. Безымянный, 2-12,
- пер. Делоне, 3-22,
- пер. Ипподромный, 10,
- пер. Славы, 1-10,
- пер. Климовича, 2-8,
- пер. Крымский, 1-22,
- пер. Кричевского, 2-7,
- пер. Лазурского, 2а,3,
- пер. Летний, 5,
- пер. Львовский, 1-10,
- пер. Ровный, 1-11,
- пер. Флотский, 17,
- пер. Черниговский, 1-8,
- пер. Чеховского, 1-8,
- пер. Чубинского, 3-7,
- пер. Молокова, 1-12.
Работы до 19.00:
- И.Рабина, 1-7.