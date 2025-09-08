отключение света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 8 сентября осталась без света.
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Южного, Северного и Центрального РЭС.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • 1-4,9 линия 2й Лиманчик,
  • Атамана Головатого, 24-145,
  • Наливная, 1,4,4а,
  • Петренко, 21,
  • Атамана Чепиги, 33,35,104,
  • Черноморского Казачества, 95-135.

Работы до 18.00:

  • 1-6 Садовая, Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Чайкова, 1-71,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Южная, 8,
  • Южная дор., 1-73,
  • Похилая, 1-174,
  • Шептицкого, 1-5,
  • пер. 1-3й Дунаевского,
  • Штильова, 22-118,
  • Николаевская др., 65,
  • пер. 1,3й Керченский,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Столярского, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • Прибика, 7-28,
  • пер. Малиновский, 7.

Работы до 19.00

  • Авиационная, 1,1/5,
  • Бойчука, 50-75,
  • Буковецкого, 11-26,
  • Весенняя, 4-41,
  • Глиняная, 27-48,
  • Гранитная, 1-26,
  • Ефимова, 2-49,
  • И. и Ю. Лип, 9-59,
  • Живописная, 15-22,
  • Мраморная, 27-48,
  • Могильницкой, 2-9,
  • Тимошенко, 39-42,
  • Пишенен, 8,
  • Поездная, 5,5а,6,
  • Ш. Руставели, 23-53,
  • Складская, 2,2/4,
  • Фунтового, 1-24,
  • Чорновила, 7,
  • пер. Рекордный, 1-7,
  • Люстдорфская дор., 2-4,
  • пер. Герцена, 2-51,
  • пер. Косовский, 3-8,
  • пер. Парашютный, 1-8.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Айвазовского, 70-72,
  • Академическая, 1-47,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Бахчанская, 2-16,
  • Бурлюка, 8-30,
  • Вазова, 9,
  • Ак.Вернадского, 1-51,
  • Вертелецкого, 7б,13,
  • Дачная, 3-30,
  • Дмитриевская, 1-45,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Цветочная, 4,
  • Китобойная, 2-92,
  • Костанди, 14/21,
  • Крымская, 1-3,
  • Лядовая, 1-15,
  • Кристальная, 1,
  • Куприна, 7-54,
  • Левкоева, 1-7,
  • Лигинская, 1,
  • Львовская, 7-58,
  • Немировича-Данченко, 10-16,
  • Окружная, 17-42,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная, 1-38,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Равенства, 1-48,
  • Рясная, 1-35, С
  • обинова, 15-20,
  • Сумская, 1-31,
  • Флотская, 2-23,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина, 1-33,
  • Елочная, 2-38,
  • пер. 1-2й Академический,
  • пер. 1-2й Дачный,
  • пер. 1-2й Китобойный,
  • пер. 1й Рясный, 1-15,
  • пер. 2й Равенства, 1,4,
  • пер. Исторический, 1-14,
  • пер. Безымянный, 2-12,
  • пер. Делоне, 3-22,
  • пер. Ипподромный, 10,
  • пер. Славы, 1-10,
  • пер. Климовича, 2-8,
  • пер. Крымский, 1-22,
  • пер. Кричевского, 2-7,
  • пер. Лазурского, 2а,3,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Львовский, 1-10,
  • пер. Ровный, 1-11,
  • пер. Флотский, 17,
  • пер. Черниговский, 1-8,
  • пер. Чеховского, 1-8,
  • пер. Чубинского, 3-7,
  • пер. Молокова, 1-12.

Работы до 19.00:

  • И.Рабина, 1-7.

 

