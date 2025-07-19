Ключевые моменты:

Авария произошла 18 июля в одном из сел Кубейской громады Болградского района: 72-летний водитель легковушки не уступил дорогу 47-летнему мотоциклисту при выезде с обочины;

В ДТП мотоциклист получил перелом ноги и был доставлен в больницу;

Оба водителя были трезвыми;

Полиция открыла по факту ДТП криминальное производство.

По информации областного управления Нацполиции, в пятницу, 18 июля 2025 года, в одном из населенных пунктов Кубейской громады 72-летний водитель легкового автомобиля, выезжая с обочины на проезжую часть, не убедился в безопасности и не уступил дорогу в попутном направлении 47-летнему мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение.

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В результате мотоциклист сломал ногу и каретой скорой помощи был доставлен в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Проверка на состояние опьянения обоих водителей показала, что они были трезвыми.

По факту ДТП начато производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, отмечают в полиции. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему телесное повреждение средней тяжести.

В рамках производства будет проведен ряд судебных экспертиз. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о смертельном ДТП в Одессе на улице Ицхака Рабина, где 8 июля столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате мотоциклист погиб на месте происшествия.