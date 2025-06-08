По данным областного управления Нацполиции, авария случилась утром 8 июня возле населенного пункта Катлабуг.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.

В автомобиле с мужем находилась 41-летняя жена и трое их детей – 4-х месяцев, 12-ти и 15-ти лет.

В ДТП погибли женщина с младенцем и старшим ребенком. 12-летнего ребенка с отцом госпитализировали. В больнице у водителя отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения.

На месте работают следователи и спасатели.

По данным областного управления ГСЧС, похожее ДТП имело место вечером субботы, 7 июня, в Подольском районе у села Соболевка. Там врезался в дерево и погиб водитель автомобиля «ВАЗ-2106». Спасатели, с помощью специального оборудования, извлекли из автомобиля погибшего водителя 1961 года рождения.

Как сообщалось, 19 мая в Измаиле произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля. Пострадали семь человек, один скончался.