Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Ключевые моменты:

Одессита приговорили к 5 годам тюрьмы за публикацию в TikTok видео работы ПВО во время вражеской атаки.

Видео набрало более 41 тысячи просмотров и позволяло идентифицировать позиции украинских военных, создавая угрозу обороноспособности города.

Детали

37-летний житель Одесской области признан виновным в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ и незаконном хранении боеприпасов. Следствие установило, что в ноябре 2023 года мужчина сознательно снимал на телефон работу мобильных огневых групп во время отражения ракетно-дроновой атаки на Одессу.

Снятое видео он опубликовал в TikTok, где его посмотрели более 41 тысячи раз. Эксперты подтвердили, что по содержанию ролика можно было определить точное местонахождение огневых позиций украинских военных, что создавало серьезную угрозу для обороноспособности города.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители также обнаружили и изъяли 11 патронов разных калибров, которые он хранил без соответствующего разрешения.

В суде обвиняемый признал, что публиковал видео, но отрицал умысел на раскрытие военных позиций, утверждая, что делал это для привлечения внимания. Вину в хранении боеприпасов он также отрицал.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Мобильный телефон, с которого было снято и распространено видео, конфискован в пользу государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

