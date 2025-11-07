Иногда всё начинается просто: женщина скучает. Но в Одессе даже скука превращается в сюжет. Особенно если в разговор вмешивается мудрая одесская мама. Да-да, сегодня мы снова в гостях у наших знакомых – Лары и ее неунывающей свекрови. И, кажется, немного заскучала наша Ларочка?.. Но не беда: ведь у мамы есть проверенный рецепт – от женской скуки – без таблеток, но с эффектом!
– Лара, шо ты сИбе думаешь?
– А я должна шо-то думать?
– Ну нельзя же не думать… Ни об чём. Хоть об чём-то надо думать!
– Мама, я вас умоляю… Пусть думает лошадь, у неё голова большая. Или этот… Как его… Премьер-министр.
– Ну шо думает лошадь я не знаю, она со мной не дружит. Шо думает какой-то там министр, даже если он премьер, мИне тоже по барабану.
– Почему?
– Про министра или про лошадь?
– А шо есть разница?
– В том то и дело шо нету. И тот и другой думает тока об себе, в основном… Как бы пожрать побольше, извините за мой французский, а работать поменьше. МИня больше всего волнуешь ты.
Читайте также: Победительница «Мисс Одесса 2024» стала «Вице Мисс Земля 2025»
– А шо со мной такого волнительного? Шо со мной не так?
– Здрасте! Лара! Ты ску-ча-ешь! А если женщина скучает – это очень тревожный звоночек!
– Неожиданно. И шо делать?
– Нужно срочно заполнить паузу. Иначе в свободное пространство занырнут дурные мысли.
– Грешные?
– Грешные не так страшно, как дурные.
– А шо есть разница?
– Конечно. Грешные можно будет потом вспомнить, как о приятном, а дурные врядли поддаются исправлению. Скоро прийдёт Лёвочка с работы и шо он увидит?
– Шо?
– Он увидит грустную и скучающую женщину! Раз увидит, два увидит и будет искать веселуху на стороне.
Вас заинтересует: Осеннее чудо в «Тузловских лиманах»: в ноябре зацвела дикая алыча
– Может взбодриться скандалом?
– Есть идея лучше. Ставь кофе. Нина-а, Нина-а-а!.. (кричит в открытое окно соседке)
– Я дома (соседка отвечает)
– С нас кофе, с тебя шоколадка…
– Бегу… А шо отмечаем?
– Как взбодрить скучающую женщину.
– Оооо! Тогда беру коньяк.
Марина ГАРНИК
А еще вы можете узнать, как одессит сорвал уже пятый джекпот в украинской лотерее и стал миллионером.
Иллюстрация Ирины Бабиченко