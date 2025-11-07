Иногда всё начинается просто: женщина скучает. Но в Одессе даже скука превращается в сюжет. Особенно если в разговор вмешивается мудрая одесская мама. Да-да, сегодня мы снова в гостях у наших знакомых – Лары и ее неунывающей свекрови. И, кажется, немного заскучала наша Ларочка?.. Но не беда: ведь у мамы есть проверенный рецепт – от женской скуки – без таблеток, но с эффектом!

– Лара, шо ты сИбе думаешь?

– А я должна шо-то думать?

– Ну нельзя же не думать… Ни об чём. Хоть об чём-то надо думать!

– Мама, я вас умоляю… Пусть думает лошадь, у неё голова большая. Или этот… Как его… Премьер-министр.

– Ну шо думает лошадь я не знаю, она со мной не дружит. Шо думает какой-то там министр, даже если он премьер, мИне тоже по барабану.

– Почему?

– Про министра или про лошадь?

– А шо есть разница?

– В том то и дело шо нету. И тот и другой думает тока об себе, в основном… Как бы пожрать побольше, извините за мой французский, а работать поменьше. МИня больше всего волнуешь ты.

– А шо со мной такого волнительного? Шо со мной не так?

– Здрасте! Лара! Ты ску-ча-ешь! А если женщина скучает – это очень тревожный звоночек!

– Неожиданно. И шо делать?

– Нужно срочно заполнить паузу. Иначе в свободное пространство занырнут дурные мысли.

– Грешные?

– Грешные не так страшно, как дурные.

– А шо есть разница?

– Конечно. Грешные можно будет потом вспомнить, как о приятном, а дурные врядли поддаются исправлению. Скоро прийдёт Лёвочка с работы и шо он увидит?

– Шо?

– Он увидит грустную и скучающую женщину! Раз увидит, два увидит и будет искать веселуху на стороне.

– Может взбодриться скандалом?

– Есть идея лучше. Ставь кофе. Нина-а, Нина-а-а!.. (кричит в открытое окно соседке)

– Я дома (соседка отвечает)

– С нас кофе, с тебя шоколадка…

– Бегу… А шо отмечаем?

– Как взбодрить скучающую женщину.

– Оооо! Тогда беру коньяк.

Марина ГАРНИК

