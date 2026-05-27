Ключевые моменты:

Правительственные источники сообщают о переходе Украины к стратегии долгосрочного истощения противника.

Линия фронта стабилизировалась, а оборонный сектор страны быстро растет за счет собственного производства дронов и дальнобойных систем.

По прогнозам военных, к осени российскую систему ПВО ждет серьезный кризис из-за ударов по глубокому тылу РФ.

Главным фактором устойчивости Украины становится энергетика, а не только ситуация на линии боевого соприкосновения.

Ситуация на фронте и технологическое преимущество

Несмотря на численное и экономическое превосходство России, Украина успешно сдерживает натиск. По оценкам военных, темпы восстановления личного состава армии РФ сейчас недостаточны для компенсации ее высоких потерь.

Важным фактором стали удары украинских дальнобойных систем по военным объектам на территории России. Командир 413-го полка Евгений Карась отмечает, что поражать цели в глубоком тылу РФ стало значительно легче, и прогнозирует кризис российской ПВО уже к осени.

«По всем общепринятым показателям Украина уже должна была проиграть. Она выживет, хотя и запятнана милитаризмом и коррупцией военного времени», – подчеркивает The Economist.

Главная угроза – энергетический тыл

Эксперты отмечают, что исход долгосрочной войны будет зависеть не только от фронта, но и от способности общества выдерживать нагрузку. Наиболее критической точкой остается состояние украинской энергосистемы, которая регулярно подвергается массированным ударам.

По словам известного волонтера и советника Минобороны Тараса Чмута, сейчас стабильность энергетики вызывает даже больше опасений, чем ситуация на передовой. Войны ведутся обществами, и если рухнет вера тыла в способность выстоять, то разрушится и воля к борьбе.

Внутренние риски и политическое управление

Затяжной конфликт усиливает внутреннее напряжение в стране. Среди ключевых проблем издание выделяет следующие:

мобилизация: принудительные методы и неравенство в подходах вызывают общественное недовольство;

политика: коррупционные скандалы и борьба внутри элит подрывают доверие к власти на фоне невозможности проведения выборов;

централизация: инсайдеры критикуют стиль управления Офиса президента, заявляя о концентрации решений в узком кругу лиц и усилении контроля над информационной средой.

На данный момент мирные переговоры с территориальными уступками потеряли политическую поддержку. Ни одна из сторон не готова к быстрому завершению конфликта, и боевые действия окончательно перешли в режим взаимного изнурения.

Как сообщалось ранее, в Украине впервые за долгое время на уровне власти заговорили о возможности завершения горячей фазы войны уже к ноябрю 2026 года.

Источник: УНИАН