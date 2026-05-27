Ключевые моменты:

СБУ задержала в Одессе клирика УПЦ (МП), которого подозревают в работе на гру РФ

По данным следствия, он корректировал удар «Искандерами» по Одессе в марте 2024 года

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

СБУ заявила о задержании священника, который мог наводить ракеты на Одессу

Контрразведка СБУ задержала в Одессе священника одной из местных епархий УПЦ (МП), которого подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой.

Как сообщили в спецслужбе, по версии следствия, клирик передавал оккупантам координаты для ракетных ударов по Одессе и области.

В частности, правоохранители считают, что именно он корректировал двойной удар баллистическими ракетами «Искандер-М» по Одессе в марте 2024 года. Тогда российские войска атаковали рекреационную зону города.

По информации СБУ, первая ракета попала в гражданскую застройку и инфраструктуру. После этого россияне нанесли повторный удар по той же локации, когда туда прибыли спасатели и экстренные службы.

В спецслужбе заявляют, что после атаки подозреваемый передал российской стороне информацию о последствиях обстрела, а затем пытался «залечь на дно», чтобы избежать разоблачения.

Следователи также установили, что мужчина якобы передавал россиянам координаты украинской ПВО в Одесской области и данные об одной из электроподстанций возле города, включая систему ее защиты.

По данным СБУ, священник попал в поле зрения российских спецслужб из-за пророссийских комментариев в Telegram-каналах. После вербовки он, как утверждают правоохранители, обходил Одессу и отмечал потенциальные цели на Google-картах.

Информацию он якобы передавал через чат-бот, который администрировал Сергей Лебедев по прозвищу «Лохматый», находящийся в Донецке и сотрудничающий с российской разведкой.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами контактов с представителями гру РФ и данными, которые могли использоваться для сбора разведывательной информации.

Священнику сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

