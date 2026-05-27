ГСЧС опубликовала фото и видео тушения масштабного пожара после атаки «шахеда» на Одессу сегодня днем, 27 мая;

Повреждены зоомагазин, отделение почты, магазин и легковые автомобили;

Число пострадавших увеличилось до 8 человек, среди них 12-летний ребенок.

По информации областного управления ГСЧС, в результате сегодняшней атаки Одессы вражескими беспилотниками повреждены зоомагазин, отделение почты, магазин с алкогольными напитками («Вина мира») и легковые автомобили. На месте возник масштабный пожар на площади 1700 кв.м, который спасатели оперативно ликвидировали.

Спасатели также сообщили, человеческих жертв, к счастью, нет, но в разрушенном зоомагазине погибла собака.

Тем временем глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что число пострадавших выросло до восьми человек (первоначально была информация о четырех пострадавших). Среди травмированных – 12-летний ребенок.

ОБНОВЛЕНО:

По данным областной прокуратуры, в результате вражеской атаки пострадали одиннадцать мирных жителей. Среди них двое детей и девять взрослых: 11-летний и 12-летний мальчики, шесть мужчин в возрасте от 20 до 70 лет и три женщины в возрасте от 52 до 75 лет.

Восемь пострадавших госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, вечером 25 мая Россия нанесла по Одессе комбинированный ракетно-дроновый удар. В результате атаки погиб один человек, еще трое ранены. Ударной волной повреждены жилые дома, инфраструктурный объект и школа.

