Ключевые моменты:

  • ГСЧС опубликовала фото и видео тушения масштабного пожара после атаки «шахеда» на Одессу сегодня днем, 27 мая;
  • Повреждены зоомагазин, отделение почты, магазин и легковые автомобили;
  • Число пострадавших увеличилось до 8 человек, среди них 12-летний ребенок.

По информации областного управления ГСЧС, в результате сегодняшней атаки Одессы вражескими беспилотниками повреждены зоомагазин, отделение почты, магазин с алкогольными напитками («Вина мира») и легковые автомобили. На месте возник масштабный пожар на площади 1700 кв.м, который спасатели оперативно ликвидировали.

Работа автолестницы пожарных ГСЧС Одессы на тушении высотного здания после обстрела

Пожарные ГСЧС Одессы тушат разрушенный фасад здания, охваченного огнем после прилета

Пожарные ГСЧС Одессы работают в условиях сильного задымления внутри горящего здания

Пожарные ГСЧС Одессы возле сгоревшего внедорожника и разрушенных конструкций после удара дрона

Спасатели также сообщили, человеческих жертв, к счастью, нет, но в разрушенном зоомагазине погибла собака.

Тем временем глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что число пострадавших выросло до восьми человек (первоначально была информация о четырех пострадавших). Среди травмированных – 12-летний ребенок.

ОБНОВЛЕНО:

По данным областной прокуратуры, в результате вражеской атаки пострадали одиннадцать мирных жителей. Среди них двое детей и девять взрослых: 11-летний и 12-летний мальчики, шесть мужчин в возрасте от 20 до 70 лет и три женщины в возрасте от 52 до 75 лет.

Восемь пострадавших госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, вечером 25 мая Россия нанесла по Одессе комбинированный ракетно-дроновый удар. В результате атаки погиб один человек, еще трое ранены. Ударной волной повреждены жилые дома, инфраструктурный объект и школа.

