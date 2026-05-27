Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 12:09. Отбой дали в 13:15.
По данным мониторинговых каналов, в город смог прорваться только один беспилотник, который летел на очень низкой высоте. Остальные дроны силы ПВО сбили еще на подлете к Одессе над морем.
Информация о масштабах разрушений и возможных жертвах уточняется.
ОБНОВЛЕНО
В Одесской областной военной администрации сообщили подробности удара.
Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру нашего региона.
В Одесском районе в результате попадания вражеского БпЛА повреждены жилые дома, отделение «Новой почты», продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей.
К сожалению, на данный момент известно о четырех пострадавших.
На месте происшествия работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
