Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 12:09. Отбой дали в 13:15.

По данным мониторинговых каналов, в город смог прорваться только один беспилотник, который летел на очень низкой высоте. Остальные дроны силы ПВО сбили еще на подлете к Одессе над морем.

Информация о масштабах разрушений и возможных жертвах уточняется.

ОБНОВЛЕНО

В Одесской областной военной администрации сообщили подробности удара.

Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру нашего региона.

В Одесском районе в результате попадания вражеского БпЛА повреждены жилые дома, отделение «Новой почты», продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей.

К сожалению, на данный момент известно о четырех пострадавших.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

