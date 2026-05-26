Ключевые моменты:

В Болградском районе после админреформы оказались сразу три Виноградовки, из-за чего возникает постоянная путаница

Историческое название села — Курчу. Местные жители продолжают использовать его в повседневной жизни

Когда-то в селе содержали более семи тысяч овец и производили около 70 тонн вина ежегодно

За свою историю населённый пункт входил в состав Российской империи, Молдавского княжества, Румынии, СССР и Украины

«Одесская жизнь» продолжает исследовать малоизвестные страницы истории юга Одесской области и бессарабских сёл. На этот раз внимание привлекла Виноградовка Болградского района — село, которое местные жители упорно называют старым именем Курчу.

Основой для материала стали исследования краеведа и депутата Болградского районного совета Бориса Кальчева, воспоминания местных жителей, исторические документы и архивные фотографии. В авторской статье рассказывается о переселенцах с Балкан, смене государственных границ, упадке села после 1990-х годов и попытках сохранить гагаузскую культуру в Одесской области.

Одна Виноградовка – хорошо, а три – путаница

В ходе административной реформы был образован укрупнённый Болградский район, в котором оказались три села с одинаковым названием – Виноградовка.

Когда они находились в отдельных районах – Болградском, Арцизском и Тарутинском, – неудобств и путаницы не было. Сейчас же появляются проблемы у работников связи, почты, транспорта и у самих жителей. Недавно в СМИ появилась публикация о чрезвычайном происшествии в селе Виноградовка – заинтересованные полдня выясняли, в каком именно.

На сессии районного совета в январе 2021 года депутаты поддержали моё предложение обратиться к Арцизской, Болградской и Бессарабской объединённым территориальным громадам, где расположены эти сёла, чтобы они рассмотрели вопрос о возвращении исторических названий соответственно: Бургуджи, Курчу и Чумлекиой. Возвращение первоначальных названий позволит добиться уникальности топонимов этих населённых пунктов.

Кстати, Виноградовок в Украине около полутора десятков.

А был ли у деда клад?

Почти все жители Бессарабского края являются потомками переселенцев с Балкан.

Более 200 лет назад предки моей семьи по материнской линии прибыли в поселение Курчу из болгарского села Гяур Сюютчюк.

Родоначальник нашей семьи прибыл в Буджак с женой, 12-летним сыном по имени Никуш и своим отцом. По рассказам, дед, которому на момент приезда было около 55 лет, очень тосковал по родине и хотел вернуться в Болгарию. Но его сын, невестка и внук, освоившись на новом месте, не хотели ехать назад. Тогда дед сказал, что в Гяур Сюютчюке оставил клад. Но дети поняли, что таким образом дедушка пытается уговорить семью вернуться.

Никуш вырос, женился и стал отцом шестерых сыновей. Их прозвали «Никуш ооллары» – сыновья Никуша. Такой же была и фамилия. Позже их потомков начали записывать как Чобан или Чебан, поскольку они владели большим количеством овец.

Семь тысяч овец и море вина

Жили наши предки в Курчу тяжёлым крестьянским трудом: сеяли рожь, пшеницу, кукурузу, лён, выращивали овощи. В хозяйствах у каждого были лошади, коровы, овцы, птица.

Хозяйствовали с размахом. Через сорок лет после основания в Курчу уже стояли 35 каменных домов и ещё более сотни чамурных и мазанок. В селе работало более десятка ветряных мельниц. На лугах паслись свыше семи тысяч овец, более тысячи лошадей, волов и коров. Были разбиты виноградные плантации – ежегодно сельчане производили около 70 тонн вина. В садах плодоносили более 11 тысяч фруктовых деревьев.

Во многих сёлах были предприятия и мастерские по изготовлению кирпича, черепицы, гончарных изделий. В Курчу работали четыре плотника, столько же портных и два сапожника.

Говорите на родном языке, чтобы не забыть его

Период расцвета села начался в 1960 году. За следующие тридцать лет здесь были построены Дом культуры, школа на 1147 учеников, летний кинотеатр, здание больницы, Дом быта, магазины, дом для учителей, заасфальтированы дороги почти на всех улицах и переулках. Появились животноводческие фермы, консервный завод, помещения для растениеводческих бригад и другие объекты.

До начала 1990-х годов жизнь в селе кипела, но с началом реформ всё стало меняться.

К сожалению, в последние годы сёла пустеют, молодёжь уезжает, традиции забываются. Хорошо, что в ноябре 2014 года в Виноградовке был создан Одесский областной центр гагаузской культуры с музеем истории и быта этого народа, а также библиотекой гагаузской литературы. Но всё реже можно услышать, чтобы дети говорили на родном гагаузском или болгарском языке. Хотя прежде всего человек должен владеть своим родным языком.

Почему «курчу» – это не про охоту на волков?

Слово «курчи», «курчу» в тюркских языках означает «соединение трёх балок» или «место, где сходятся луга».

В последнее время появилось предположение, что название села следует писать с буквой «т» – Куртчу. Объясняют это тем, что в турецком языке, близком к гагаузскому, слово «курт» означает волк. Следовательно, село якобы должно называться Куртчу – охотник на волка. Но в гагаузском языке «курт» – это червяк, а волк – «джанавар» или «йабаны».

Занимаясь краеведением, мне довелось ознакомиться со многими документами, но ни в одной книге, научной работе или карте я не встретил названия «Куртчу». Даже в период 22-летнего пребывания села в составе вассала Турции – Молдавского княжества – во всех документах сохранялось название «Курчу» или «Курчи», оставшееся со времён татарского поселения. Гагаузы, поселившиеся здесь, стали называть село «Курчу».

Известные уроженцы села Курчу

Николай Терзи (Ванканын Никулаи), 1884 года рождения, – капитан запаса, президент Сельскохозяйственной палаты уезда, эпитроп (управляющий имуществом церковных учреждений), входил в руководство банка колонистов Болграда. Кавалер ордена «Корона Румынии» в звании рыцаря.

Степан Булгар – доктор исторических наук, краевед-исследователь, автор более 40 книг, в том числе летописи родного села, и около 300 научных статей.

Илья Каракаш – доктор юридических наук, занимал должности ректора Международного гуманитарного университета, проректора и заведующего кафедрой Одесской национальной юридической академии.

Константин Таушанжи – доктор экономических наук, депутат парламента Молдовы первого созыва, неоднократно избирался примаром столицы Гагаузии. Сейчас – профессор Комратского государственного университета.

История в датах

Виноградовка – Курчу – основана в 1811 году переселенцами-гагаузами из сёл Сюютчюк и Акдере Северо-Восточной Болгарии. Сейчас они носят названия Болгарево и Бяла.

За свою историю село входило в Прутский, Кагуло-Прутский (с центром в селе Хаджи-Абдул), Ренийский и Болградский пласы (в румынский период), а также Болградский район.

С 1814 по 1817 год в Курчу и другие населённые пункты Бессарабии переселились ещё 630 семей «старожилов болгар» – выходцев из-за Дуная.

25 апреля (по старому стилю) 1821 года в селе Курчу была освящена каменная церковь во имя святого Георгия Победоносца.

В 1829 году в колонию прибыла группа переселенцев-болгар из Румелии (Юго-Восточная Болгария).

В русско-турецкой войне 1877-1878 годов, благодаря победе в которой Болгария обрела независимость, участвовали курчийцы Коли Ангелов, Илия Димов, Спиридон Димов, Илия Колчев.

Для участия в Первой мировой войне были призваны 107 курчийцев.

До конца 1950-х годов улица Первомайская чётко делила село на гагаузскую и болгарскую части. Более трети курчийцев были болгарами по национальности.

Голод 1946-1947 годов унёс жизни 247 жителей Виноградовки.

В 1948 году органами безопасности при участии местной власти Болградского района были составлены списки из 286 семей «кулаков, торговцев, бывших предпринимателей, живших на нетрудовые доходы». В этот «чёрный список» попали 16 семей из Виноградовки. Их отправили в Сибирь.

С 1946 года в Виноградовке начали создавать колхозы.

В 1950-1954 годах в селе попытались выращивать хлопчатник. Однако природно-климатические условия Южной Бессарабии не соответствовали требованиям для его выращивания – хлопок не успевал созревать. Поэтому от новой культуры отказались.

В 1980 году в селе проживали 4498 человек, а по состоянию на май 2025 года зарегистрировано 3811 человек. Фактически проживает значительно меньше.

Восемь флагов над одним селом

Виноградовка пережила множество политических событий:

1811 – 1856 годы – в составе Российской империи;

1856 – 1878 – Молдавское княжество, Королевство Румыния;

1878 – 1918 – снова в составе России;

1918 – 1940 – вся Бессарабия отошла Румынии;

1940 – 1941 – в составе СССР;

1941 – 1944 – вновь была частью Румынии;

1944 – 1991 – в составе СССР;

С 1991 года – Украина.

Автор — Борис КАЛЬЧЕВ, краевед, депутат Болградского районного совета