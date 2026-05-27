Ключевые моменты:

Во власти допускают завершение горячей фазы войны до ноября.

Китай и страны ЕС отреагировали на угрозы РФ «системно бить» по Киеву.

В российских Туапсе и Таганроге после ночной атаки снова сообщают о пожарах и взрывах.

У Зеленского заговорили о возможном прекращении огня осенью

Во время встречи президента Владимира Зеленского с депутатами «Слуги народа» обсуждалась перспектива завершения горячей фазы войны уже осенью 2026 года.

Об этом говорится в материале BBC News Украина. По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, президент заявил, что до ноября рассматривается возможность прекращения активных боевых действий — при условии предоставления Украине гарантий безопасности.

«Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность при условии предоставления гарантий безопасности завершить горячую фазу», — цитирует депутата BBC.

При этом Зеленский, по словам участников встречи, подчеркнул: сейчас Украина имеет более выгодные позиции на фронте, а это усиливает переговорные возможности Киева. Именно текущую ситуацию на поле боя во власти считают одним из факторов, который может заставить Россию серьезнее относиться к дипломатическому процессу.

В то же время в Киеве опасаются, что Москва может использовать даже краткое перемирие для перегруппировки войск, накопления ресурсов и нового наступления. Поэтому украинская сторона настаивает, что любое прекращение огня возможно только вместе с четкими международными гарантиями безопасности для Украины.

Также во время встречи с депутатами обсуждали дипломатическое направление и ближайшие месяцы войны. Во фракции «Слуга народа» заявили, что следующие полгода должны стать для страны «временем максимальной концентрации и стабилизации».

Китай и ЕС ответили на угрозы РФ бить по Киеву

Тем временем международная реакция продолжает поступать после новых заявлений Москвы о «системных и последовательных ударах» по Киеву и призывов к дипломатам покинуть украинскую столицу.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин призывает стороны «как можно скорее прекратить эскалацию» и создать условия для возобновления переговоров. В то же время Китай избежал прямого ответа на вопрос о возможной эвакуации своих дипломатов из Киева.

Европейский Союз и ряд стран Европы отреагировали значительно жестче. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что дипломаты не будут покидать украинскую столицу, а сами угрозы назвала «признаком отчаяния».

Кроме того, Германия, Польша, Швеция, Норвегия, Нидерланды и сам ЕС вызвали российских дипломатов из-за угроз новых ударов по Киеву. В Брюсселе заявили о «неприемлемой эскалации» со стороны Москвы.

В Туапсе и Таганроге после атаки вспыхнули пожары

В ночь на 27 мая беспилотники снова атаковали российский Туапсе в Краснодарском крае РФ. По данным российских Telegram-каналов, под удар попала местная нефтебаза.

На опубликованных в сети кадрах видно масштабный пожар и густой дым над территорией объекта.

Официальной информации о масштабах повреждений российские власти пока не предоставили. Украинские Силы обороны атаку также пока не комментировали.

Кроме Туапсе, взрывы этой ночью звучали и в Таганроге. По сообщениям местных пабликов, под удар мог попасть Авиационный ремонтный завод №325. Над территорией предприятия также заметили густой дым.

Сообщается и о взрывах в Воронеже, однако подтвержденной информации о последствиях пока нет.

Россия может готовить удары по логистике на западе Украины с территории Беларуси, — ISW

Аналитики считают, что запуск дронов с территории Беларуси позволит России эффективнее атаковать важные маршруты поставок, включая трассу «Киев — Чоп» и железную дорогу в сторону Польши.

В ISW предполагают, что недавние заявления Минска о якобы «украинских дронах» над Беларусью могут быть попыткой подготовить почву для таких атак.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны высмеяли атаку РФ на фрегат «Дружба».

Читайте также: Километры рвов и спецзаграждений: военные показали, как Одессу готовят к круговой обороне