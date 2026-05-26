Ключевые моменты:

Вокруг Одессы завершается строительство линии обороны с рвами и укреплениями.

Военные устанавливают «зубы дракона», колючую проволоку и другие заграждения.

На границе с Приднестровьем усиливают наблюдение и систему защиты.

Вокруг Одессы строят линию обороны

В Одесской области продолжается укрепление оборонительных рубежей вокруг города. Как сообщили в региональном управлении Сил территориальной обороны «Південь», вокруг Одессы завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей.

Кроме того, военные устанавливают колючую проволоку, противотанковые заграждения «зубы дракона» и так называемые «путаницы» — специальные препятствия для техники и пехоты.

В Силах теробороны подчеркнули, что речь идет не о демонстрации силы, а о превентивных мерах безопасности.

«Такие меры – не бравада, а работа на опережение, чтобы у врага не было никаких иллюзий: любая попытка десанта обречена на поражение» — отметили в региональном управлении Сил территориальной обороны «Південь».

Украина усиливает границу с Приднестровьем

Параллельно Украина продолжает укреплять приднестровский участок границы в Одесской области. Там усиливают фортификационные сооружения, системы наблюдения и многоуровневую систему охраны.

В Южном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что исполняющий обязанности главы ГПСУ Валерий Вавринюк посетил подразделения Белгород-Днестровского и Подольского погранотрядов.

Во время рабочей поездки основной акцент сделали именно на инженерном обустройстве границы и усилении безопасности на приднестровском направлении.

Украинские военные объясняют, что укрепление обороны связано с постоянными рисками провокаций со стороны России. Особое внимание уделяют защите побережья и приграничных районов.

По словам военных, эшелонированная система обороны должна усложнить любые попытки прорыва или десантной операции.

