Ключевые моменты:

Эль-Ниньо — это аномальное потепление вод Тихого океана, которое меняет погоду во всем мире

NASA и NOAA связывают последние температурные рекорды с сильным циклом Эль-Ниньо

Для Украины главными факторами погоды остаются Атлантика и циклоны

В Одессе возможны более продолжительные волны жары и засушливые периоды

В соцсетях активно распространяется видео о возможном возвращении супер-Эль-Ниньо — одного из самых мощных климатических явлений на планете. Редакция «Одесской жизни» проверила информацию и собрала объяснения на основе данных NASA, NOAA, Всемирной метеорологической организации (WMO), материалов The Washington Post и комментариев украинских синоптиков.

Мы также учли оценку одесского погодного ресурса TheWeatherLab, который объясняет: влияние Эль-Ниньо на Украину и Одесскую область является слабым и вторичным, а главную роль в формировании погоды здесь играют Атлантическая циркуляция, арктические вторжения и средиземноморские циклоны.

Что такое Эль-Ниньо простыми словами

Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, при котором поверхность центральной и восточной части Тихого океана нагревается сильнее нормы. Из-за этого меняется циркуляция атмосферы, а вместе с ней — погодные процессы в разных регионах мира.

Название этому явлению когда-то дали рыбаки у побережья Южной Америки. По-испански El Niño означает «Мальчик» или «Младенец Христос», поскольку потепление воды они часто замечали накануне Рождества.

В обычных условиях пассаты отгоняют теплые воды к западной части Тихого океана. Но во время Эль-Ниньо эти ветры ослабевают, а тепло концентрируется в центральной части океана. Это меняет поведение атмосферы и запускает цепочку погодных аномалий.

Именно поэтому в одних странах начинаются засухи и рекордная жара, а в других — сильные наводнения, тропические штормы и ураганы.

Почему сейчас говорят о супер-Эль-Ниньо

Термин «супер-Эль-Ниньо» используют для самых мощных фаз этого явления, когда температура поверхности океана значительно превышает климатическую норму.

Одним из самых известных стал цикл 1997–1998 годов. По оценкам международных исследователей, он привел к масштабным экономическим убыткам, неурожаям, катастрофическим наводнениям и гибели десятков тысяч людей по всему миру.

По данным NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), цикл Эль-Ниньо 2023–2024 годов также стал одним из факторов глобальных температурных рекордов. Именно этот период вошел в число самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

Сейчас климатологи WMO и NOAA внимательно следят за температурой поверхности Тихого океана. Часть климатических моделей допускает формирование нового сильного цикла Эль-Ниньо в 2026–2027 годах.

Впрочем, ученые подчеркивают: пока это не окончательный прогноз, а лишь один из возможных сценариев.

Какие последствия Эль-Ниньо для мира

Как объясняют климатологи NASA и эксперты The Washington Post со ссылкой на международные метеорологические центры, сильные фазы Эль-Ниньо часто сопровождаются экстремальными погодными явлениями.

Среди самых распространенных последствий:

волны аномальной жары;

масштабные лесные пожары;

длительные засухи;

мощные тропические ливни;

ураганы и штормы;

проблемы с урожаем и водоснабжением.

Особенно сильно Эль-Ниньо влияет на страны Тихоокеанского региона, Австралию, Южную Америку и часть США.

Из-за общего глобального потепления атмосфера сейчас содержит больше тепла и влаги, чем несколько десятилетий назад. Именно поэтому современные климатические циклы могут давать более сильные последствия.

По прогнозам международных климатических центров, ближайшие годы могут оставаться одними из самых теплых в истории наблюдений даже независимо от фазы Эль-Ниньо.

Как Эль-Ниньо влияет на Украину

Украинские синоптики подчеркивают: для Украины влияние Эль-Ниньо значительно слабее, чем для океанических или тропических регионов.

Это явление может лишь немного изменять вероятность температурных или осадочных аномалий, но не определяет погоду напрямую.

Гораздо сильнее на украинский климат влияют:

Северная Атлантика;

Северо-Атлантическое колебание (NAO);

арктические вторжения;

средиземноморские циклоны.

Именно эти факторы определяют характер зим, волны летней жары, количество осадков и штормовую активность в Черном море.

Тем не менее в глобально теплые годы Украина также может ощущать отдельные последствия климатических изменений — прежде всего в виде более продолжительных жарких периодов и нехватки осадков.

Что прогнозируют для Одессы и юга Украины

По оценке одесского погодного ресурса TheWeatherLab, влияние Эль-Ниньо на Одесскую область является слабым и вторичным.

Специалисты ресурса объясняют, что ключевую роль для региона играют Атлантическая циркуляция, средиземноморские циклоны и вторжения арктического воздуха, которые часто полностью перекрывают сигнал Эль-Ниньо.

Однако юг Украины традиционно быстрее реагирует на глобальное повышение температуры.

Для Одессы это может означать:

более продолжительные волны летней жары;

повышенный риск засух;

более быстрое прогревание Черного моря;

рост пожарной опасности;

проблемы для аграрного сектора.

При этом синоптики подчеркивают: ни одно отдельное лето или аномальную температуру нельзя объяснять только Эль-Ниньо. На погоду одновременно влияет множество атмосферных процессов.

Стоит ли бояться нового супер-Эль-Ниньо

Климатологи напоминают: Эль-Ниньо — это природный цикл, который существовал всегда. Но в условиях современного глобального потепления его последствия могут становиться заметнее и дороже для экономики.

Именно поэтому международные метеорологические центры сейчас внимательно следят за изменениями температуры океана и атмосферной циркуляции.

Для Украины и Одессы главным вызовом остается не отдельный климатический цикл, а общая тенденция к потеплению и увеличению количества погодных экстремумов.

Ранее мы рассказывали, что погода в Одессе резко изменится: город ждут как заморозки, так и жара.

Читайте также: Затяжные дожди, засуха и ураганные ветры: какой климат ждет Одессу в ближайшем будущем