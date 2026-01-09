Ключевые моменты:

Юлия Филлер назначена директором департамента образования Одессы.

До назначения она возглавляла территориальный отдел образования Приморского района.

В декларации указаны доходы, имущество и счета Филлер.

Юлия Филлер — новый директор департамента образования в Одессе

Юлия Филлер назначена новым директором департамента образования Одесского городского совета, согласно распоряжению и.о. городского головы Игоря Коваля. До этого она занимала пост главы территориального отдела образования Приморского района города.

В своей декларации о доходах, поданной 6 января, Филлер указала, что является владельцем нескольких земельных участков. Ее доходы за год составили 496 390 гривен зарплаты, а также 300 тысяч гривен алиментов на дочь.

В декларации также указано, что у нее есть 7 тысяч долларов наличными и счета в банках: в ПриватБанке — 16 662 гривен, в МТБ-банке — 12 379 гривен. У ее дочери есть счет в австрийском банке UniCredit Bank Austria AG, на котором 180 евро.

Что касается имущества, то Филлер не имеет в собственности квартиры или автомобиля.

В то же время Елена Буйневич, ранее занимавшая должность директора департамента образования и науки Одесского горсовета, стала помощником народного депутата Алексея Гончаренко.