Ключевые моменты:

Малюк сам объявил, что покидает пост главы СБУ, но продолжит участвовать в спецоперациях.

По данным СМИ, отставка произошла после давления со стороны президента.

Назначение временного руководителя СБУ обсуждается — возможные кандидаты уже известны.

Отставка Василия Малюка с поста главы СБУ

Василий Малюк, возглавлявший СБУ с 7 февраля 2023 года, сообщил, что уходит с должности, но при этом остается в системе СБУ.

«Ухожу с поста Председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства», — сообщил Малюк.

Он отметил, что поддерживает курс президента на реформы в обороне и поблагодарил его за сотрудничество.

Однако, как пишет «Украинская правда», заявление об уходе появилось не просто так. Источники утверждают, что президент Владимир Зеленский сам настоял на отставке. Изначально Малюк якобы отказался добровольно уходить и на встрече с главой государства не захотел переходить в другие структуры, такие как СВР или СНБО. Он объяснял, что у него на завершающей стадии несколько ключевых операций, и покидать их сейчас — неправильно.

Зеленский и СБУ: внутренняя борьба или политическое решение?

По информации УП, отказ Малюка вызвал раздражение у президента. В Офисе президента предположили, что кампания общественной поддержки Малюка была организована самой СБУ. Это усилило напряжение, и Зеленский якобы пригрозил применить экстренные полномочия, полученные в начале вторжения, чтобы уволить главу СБУ принудительно.

При этом депутаты опасались последствий — ведь общественное мнение воспринимает Малюка как успешного организатора операций, включая подрыв Крымского моста и создание морских дронов. В результате давления и угроз, по данным УП, Малюк согласился уйти, чтобы не усугублять ситуацию внутри страны.

Согласно указу Президента, временно исполняющим обязанности главы СБУ назначен генерал-майор Евгений Хмара, ныне руководящий подразделением «Альфа».

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский хотел назначить на высший пост зампреда СБУ Александра Поклада. Однако у него, как известно, натянутые отношения с новым главой офиса президента Будановым.

Чем отличился Василий Малюк на посту главы СБУ

⁠Спецоперация СБУ «Паутина» — поражен 41 самолет стратегической авиации рф;

— поражен 41 самолет стратегической авиации рф; Три удара по Керченскому мосту в 2022, 2023 и 2025 годах;

⁠ Изобретение морских дронов «Sea Baby» и поражение ими 14 кораблей РФ;

и поражение ими 14 кораблей РФ; ⁠Ликвидация Игоря Кирилова (Генерал Самокат), Ильи Кивы и др;

Системное разрушение нефтяной отрасли рф.

Разоблачение «агентов ФСБ в рясах»;

⁠Ликвидация 128 агентурных сетей и вручение 3 800 подозрений о государственной измене;

Проведение боевых операций, которые изменили ход войны (участие в боях в Киевской, Житомирской, Харьковской, Херсонской, Курской областях, освобождение острова Змеиный).