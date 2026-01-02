Ключевые моменты:

Елена Буйневич официально назначена помощницей народного депутата по срочному трудовому договору.

Ранее она почти 10 лет возглавляла департамент образования и науки Одесского горсовета.

С должности в мэрии Буйневич ушла осенью 2025 года после серьезных изменений в руководстве города.

Назначение Елены Буйневич помощницей народного депутата

Елена Буйневич вошла в список помощников народного депутата Алексея Гончаренко. Согласно опубликованным данным пресс-службы Верховной Рады Украины, она работает на постоянной основе по срочному трудовому договору.

В отличие от некоторых других помощников депутата, в том числе депутатов Одесского горсовета Петра Обухова и Алексея Потапского, Буйневич не совмещает эту работу с мандатом местного депутата.

Напомним, Елена Буйневич возглавила департамент образования и науки Одесского городского совета в январе 2015 года. На тот момент Буйневич было 39 лет, она работала директором школы №44 и имела звание «Учитель года — 2014». В дальнейшем она официально утвердилась на должности и руководила департаментом на протяжении нескольких лет.

Осенью 2025 года в Одессе произошли серьезные кадровые изменения. После этого, 7 ноября 2025 года, Елена Буйневич официально заявила об уходе с руководящей должности в мэрии.

