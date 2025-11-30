Ключевые моменты:

Паромная переправа «Орловка» возобновила работу в тестовом режиме.

На линии курсирует один паром с частотой отправления примерно раз в час.

Переправа доступна для пешеходов, легкового транспорта и грузовиков (TIR).

Пропуск автобусов временно невозможен.

Полное восстановление работы может занять несколько месяцев.

Об этом сообщили сегодня, 30 ноября, в Измаильской районной государственной администрации (РГА).

«Паромный комплекс „Орловка“ работает в тестовом режиме. На линии обеспечивает движение один паром с ориентировочной частотой отправления раз в час», — говорится в сообщении.

Сейчас переправа доступна для пешеходных переходов, легкового транспорта и грузовых автомобилей (TIR).

Пропуск автобусов временно невозможен.

О всех дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно.

Также отмечается, что для полного восстановления работы переправы могут понадобиться месяцы.

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 ноября, Одесчина пережила очередную вражескую атаку ударными беспилотниками. Тогда серьезно пострадала инфраструктура пункта пропуска «Орловка» на границе с Румынией, в результате чего он приостановил свою работу.

В РГА тогда сообщали, что на восстановление пункта пропуска «Орловка» может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.