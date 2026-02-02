Ключевые моменты:

Изменения коснутся 448 многоквартирных домов;

В этих домах нет альтернативного отопления, кроме электрического;

Президент поручил пересмотреть графики отключений до конца отопительного сезона.

Отключения электроэнергии в Одесской области: что изменится

В городах Килия, Вилково, Арциз и поселке Сергеевка Одесской области планируют откорректировать графики отключений электроэнергии. Изменения затронут 448 многоквартирных домов, где электричество используется для отопления.

Об этом 2 февраля сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам главы области, он обратился в компанию «ДТЭК Одесские электросети» с предложением не применять почасовые отключения в этих населенных пунктах во время морозов и до завершения отопительного сезона.

Эту позицию поддержал президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания. Он поручил компании «Укрэнерго» принять необходимые меры и изменить графики отключений для указанных общин.

Ранее, 31 января, в энергосистеме Украины произошло масштабное технологический сбой, которое привело к каскадным отключениям электроэнергии. Из-за сложных погодных условий и обледенения линий электропередачи в Одесской области без света остались десятки тысяч абонентов. Энергетики продолжают круглосуточно ликвидировать последствия ненастья.

