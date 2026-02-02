Ключевые моменты:
- Энергетики Одесской области работают круглосуточно, устраняя последствия непогоды.
- По состоянию на вечер 1 февраля без света оставалось 7,5 тысяч абонентов.
- Работы ведутся без перерыва до полного восстановления электроснабжения.
- Действуют плановые стабилизационные отключения по графику.
Что известно
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, энергетики Одесской области в усиленном режиме возобновляют электроснабжение после непогоды. Однако по состоянию на вечер 1 февраля без света оставалось еще 7,5 тысячи абонентов.
Он добавил, что работы ведутся без перерывов и будут продолжаться до полного подключения всех потребителей.
Кроме того, в Одесской области действуют плановые стабилизационные отключения по графикам. В отдельных частях Одесского района и некоторых районных центрах применяются внеплановые экстренные отключения. Они необходимы, чтобы избежать перегрузки рабочего оборудования.
Напомним, высоковольтную линию Украина – Молдова отремонтировали, что добавило 500 МВт для стабилизации энергоснабжения Юга Украины. Авария на линии 400 кВ привела к сбоям в энергосистеме и временному прекращению пропуска транспорта на границе с Молдовой.