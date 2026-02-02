Ключевые моменты:

Энергетики Одесской области работают круглосуточно, устраняя последствия непогоды.

По состоянию на вечер 1 февраля без света оставалось 7,5 тысяч абонентов.

Работы ведутся без перерыва до полного восстановления электроснабжения.

Действуют плановые стабилизационные отключения по графику.

Что известно

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, энергетики Одесской области в усиленном режиме возобновляют электроснабжение после непогоды. Однако по состоянию на вечер 1 февраля без света оставалось еще 7,5 тысячи абонентов.

Он добавил, что работы ведутся без перерывов и будут продолжаться до полного подключения всех потребителей.

Кроме того, в Одесской области действуют плановые стабилизационные отключения по графикам. В отдельных частях Одесского района и некоторых районных центрах применяются внеплановые экстренные отключения. Они необходимы, чтобы избежать перегрузки рабочего оборудования.

Напомним, высоковольтную линию Украина – Молдова отремонтировали, что добавило 500 МВт для стабилизации энергоснабжения Юга Украины. Авария на линии 400 кВ привела к сбоям в энергосистеме и временному прекращению пропуска транспорта на границе с Молдовой.