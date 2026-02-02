Ключевые моменты:

Энергетики ДТЭК «Одесские электросети» круглосуточно устраняют последствия непогоды в Одесской области.

Восстановлены 42 линии электропередач, 442 подстанции.

Свет возвращен 29,5 тыс. домохозяйств в 104 пунктах.

Больше повреждений — в Одесском и Березовском районах.

Без света 7,5 тыс. потребителей в 97 селах и селениях.

Работу не останавливают

По информации ДТЭК «Одесские электросети», энергетики не прекращают работу по ликвидации последствий непогоды в Одесской области. За сутки 1 февраля они восстановили 42 линии электропередач разного напряжения, запустили 442 трансформаторные подстанции и вернули электричество до 29,5 тыс. домохозяйств в 104 населенных пунктах.

Стоит отметить, что больше повреждений зафиксировано в Одесском и Березовском районах. Соответственно, сейчас идет ремонт 34 линий, после завершения которого заработают 287 подстанций.

В целом по состоянию на 12:00 2 февраля без электроэнергии остаются 7,5 тыс. потребителей в 97 селах и поселках. Кроме этого есть около 1 тыс. точечных заявок.

В компании отмечают, что для ускорения процесса задействованы дополнительные бригады из других районов, 56 единиц специальной техники. К слову, поддержку оказывают местные власти, фермеры и военные, которые помогают расчищать пути поврежденных участков.

Напомним, перед масштабным энергетическим сбоем в Украине фиксировались проблемы на Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС. Эксперты допускают, что сбой мог быть связан с процессами в Приднестровье, чьи энергетические объекты технически связаны с украинской сетью.