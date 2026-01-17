Ключевые моменты:

Сегодня для жителей Одессы и части Одесского района действуют аварийные отключения света.

Стабилизационные отключения применяются в Одесской области и некоторых райцентрах, где позволяет состояние сетей.

Одесситов просят не включать мощные приборы одновременно, чтобы избежать новых аварий в перегруженных сетях.

По сообщению компании ДТЭК «Одесские электросети», графики отключений света сегодня действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сетей.

«В настоящее время для Одессы, частично Одесского района и некоторых районных центров Одесской области применены аварийные отключения из-за повреждения оборудования после вражеских атак», – отмечают в ДТЭК.

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Энергетики призывают предпринимателей ограничить освещение фасадов, вывесок, реклам, а бытовым потребителям советуют: когда есть свет, не включайте одновременно энергоемкие приборы, а пользуйтесь ими поочередно. Это поможет избежать новых аварий и обеспечить более длительные периоды со светом в домах.

