Ключевые моменты:
- 16 января в Украине будут действовать графики ограничений электроснабжения во всех областях.
- Графики почасовых отключений для бытовых потребителей действуют с 00:00 до 23:59 в пределах от 0,5 до 3 очередей.
По обновленной информации ДТЭК, часть Одесской области возвращается в графики. В остальных продолжаются аварийные отключения. Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.
Пока вы планируете завтрашний день согласно графику отключения света, рекомендуем узнать: Морозы и обстрелы: Шмигаль назвал Одесщину среди регионов с наихудшей ситуацией (видео)
Спросить AI:
Отъявленная ложь!!!
Ничего из этого не соответствует!
Зачем это очковтирательство?