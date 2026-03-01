без света

Ключевые моменты:

  • В Киевском районе Одессы произошло аварийное отключение света.
  • Специалисты устраняют повреждение и обещают восстановить подачу электроэнергии.
  • В области действуют почасовые графики отключений, в городе — экстренные.

Отключение света в Киевском районе Одессы 1 марта

По информации компании ДТЭК Одесские электросети, 1 марта в части Киевского района произошло локальное повреждение электросети. В результате жители временно остались без света.

Сейчас аварийные бригады работают на месте, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Кроме локальной аварии, в Одесская область 1 марта введены стабилизационные почасовые графики отключений электроэнергии.

В самом городе Одесса продолжают действовать экстренные аварийные отключения.

Энергетики советуют жителям следить за обновлениями и проверять актуальные графики на официальных ресурсах компании, чтобы быть в курсе возможных изменений.

Читайте также: День без газа: кого в Одессе коснется отключения 2 марта

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме