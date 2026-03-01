Ключевые моменты:
- В Киевском районе Одессы произошло аварийное отключение света.
- Специалисты устраняют повреждение и обещают восстановить подачу электроэнергии.
- В области действуют почасовые графики отключений, в городе — экстренные.
Отключение света в Киевском районе Одессы 1 марта
По информации компании ДТЭК Одесские электросети, 1 марта в части Киевского района произошло локальное повреждение электросети. В результате жители временно остались без света.
Сейчас аварийные бригады работают на месте, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Кроме локальной аварии, в Одесская область 1 марта введены стабилизационные почасовые графики отключений электроэнергии.
В самом городе Одесса продолжают действовать экстренные аварийные отключения.
Энергетики советуют жителям следить за обновлениями и проверять актуальные графики на официальных ресурсах компании, чтобы быть в курсе возможных изменений.
