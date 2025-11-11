Ключевые моменты:

Энергосистема страны остается под давлением из-за регулярных обстрелов.

Восстановление поврежденных мощностей требует времени.

Ограничения электроэнергии будут действовать до весны для стабильности сети.

Отключения света в Украине: что известно

Ограничения электроснабжения будут сохраняться до завершения отопительного сезона. Об этом сообщил народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в эфире телемарафона “Єдині новини”.

По его словам, постоянные российские обстрелы наносят серьезный урон энергетическим объектам. Из-за этого восстановить разрушенные мощности быстро невозможно.

«Генерацию невозможно построить быстро», — подчеркнул Нагорняк.

Депутат отметил, что украинцам нужно приспособиться к текущим условиям, экономно использовать ресурсы и понимать: графики отключений электроэнергии будут действовать до конца отопительного периода. Это позволит сбалансировать нагрузку на сеть и избежать аварийных ситуаций.

Из-за разрушений энергетической инфраструктуры и нехватки мощностей Украина вынуждена продолжать плановые отключения. Это поможет удержать стабильную работу системы в условиях постоянных атак.

В ночь на 11 ноября Россия снова нанесла массированный удар дронами по Одесской области. Повреждены объекты энергетики и транспорта, один человек получил ранения.

