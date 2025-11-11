Ключевые моменты:

Россия атакует в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, но продвижения минимальны.

ВСУ проводят контратаки в районе Шахово и Покровска, останавливая врага.

За сутки уничтожено более 1 000 российских военных и сотни единиц техники.

Ситуация на фронте 11 ноября: сводка боевых действий

На 1 357-й день полномасштабной войны Россия продолжает активные штурмы на нескольких участках фронта. По данным Института изучения войны (ISW) и Генштаба ВСУ, ситуация остается напряженной, однако украинские силы удерживают позиции и наносят врагу ощутимые потери.

Север и восток: Сумщина, Харьковщина, Купянское направление

10 ноября российские войска штурмовали север Сумской области — в районах Андреевки, Кондратовки и Юнаковки, но не продвинулись. Украинские военные провели контратаку возле Варачино, отбросив противника.

На северо-востоке Харьковской области враг имел незначительные успехи, однако сообщения о продвижении в центре города и у населенных пунктов Зеленое, Синельниково и Прилепки не подтверждены. Бои продолжаются у Синельниково, Волчанских Хуторов и Тихого.

На Купянском направлении россияне продолжают атаки, но линия фронта остается без изменений. Украинские войска контратакуют в районах Благодатовки и Осинового.

Донецкое направление: ожесточенные бои за Покровск и Шахово

В районе Лимана и Северска россияне также пытались наступать, но успехов не добились. Бои идут возле Карповки, Редкодуба, Ставков, Серебрянки и Васюковки.

На Добропольском направлении подтверждено продвижение врага на восточной окраине Шахово, однако украинские силы осуществили контратаку и стабилизировали линию фронта.

Самые тяжелые бои продолжаются под Покровском. Здесь обе стороны пытаются продвинуться. На Покровском направлении за сутки украинские защитники отразили 63 атаки врага.

Россияне атакуют возле Покровска, Родинского, Красного Лимана, Михайловки, Новоэкономического, Новопавловки, Лисовки, Зеленого и Даченского, а украинские защитники проводят контратаки у Родинского и Гришино.

Потери врага наи утро 11 ноября

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 36 авиаударов, применил 77 управляемых авиабомб и 98 реактивных обстрелов. Всего за сутки зафиксировано 4 231 обстрел и использование 4 286 дронов-камикадзе.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника. За сутки уничтожено:

1 020 российских военных;

17 артиллерийских систем;

1 реактивная система залпового огня;

217 дронов оперативно-тактического уровня;

79 единиц автомобильной техники;

1 бронированная машина.