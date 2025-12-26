Ключевые моменты:

Одесский бизнес получит компенсацию аренды коммунального имущества до 10 тыс. грн/год.

Условия: помещение от 20 м² для стационарных “Пунктов незламності”.

Необходимо предоставить документы.

Компенсация за “Пункты незламності”

Власти Одессы решили частично возместить арендную плату малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 10 млн грн. Правда, компенсация будет только для предприятий, имеющих договор аренды коммунального имущества площадью от 20 м².

Добавим, что компенсация арендной платы произойдет, если помещения используются под “Пункты незламності”. Размер компенсации – фактическая арендная плата за год, максимум 10 тыс. грн.

Для представления обращения требуются следующие документы:

заявление;

копия паспорта пункта несокрушимости с фото;

копии договора аренды и платежных документов;

справка об отсутствии задолженности перед ГНС и ПФУ;

финансовая отчетность за прошлый год;

банковские реквизиты для перевода денежных средств.

Заявления принимают в районных администрациях Одесского городского совета по месту регистрации бизнеса.

Напомним, после массированного обстрела Одессы 13 декабря 2025 года и вызванного им масштабного блэкаута графики стабилизационных отключений света в Одесской области не применяются. В то же время действуют сетевые ограничения.

Читайте также: Одесса снова под ударом: пожар на объекте инфраструктуры и запуск нового социального маршрута.