Ключевые моменты:
- Одесский бизнес получит компенсацию аренды коммунального имущества до 10 тыс. грн/год.
- Условия: помещение от 20 м² для стационарных “Пунктов незламності”.
- Необходимо предоставить документы.
Компенсация за “Пункты незламності”
Власти Одессы решили частично возместить арендную плату малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 10 млн грн. Правда, компенсация будет только для предприятий, имеющих договор аренды коммунального имущества площадью от 20 м².
Добавим, что компенсация арендной платы произойдет, если помещения используются под “Пункты незламності”. Размер компенсации – фактическая арендная плата за год, максимум 10 тыс. грн.
Для представления обращения требуются следующие документы:
- заявление;
- копия паспорта пункта несокрушимости с фото;
- копии договора аренды и платежных документов;
- справка об отсутствии задолженности перед ГНС и ПФУ;
- финансовая отчетность за прошлый год;
- банковские реквизиты для перевода денежных средств.
Заявления принимают в районных администрациях Одесского городского совета по месту регистрации бизнеса.
Напомним, после массированного обстрела Одессы 13 декабря 2025 года и вызванного им масштабного блэкаута графики стабилизационных отключений света в Одесской области не применяются. В то же время действуют сетевые ограничения.
