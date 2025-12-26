Ключевые моменты:

Массовые отключения света, тепла и воды в Одессе после обстрелов заставили горожан быстро адаптироваться к условиям блэкаута.

Одесситы активно используют генераторы, пауэрбанки, аккумуляторы, газовые плиты и пункты несокрушимости.

Взаимопомощь, сплочённость соседей и поддержка друг друга стали важным ресурсом выживания.

Несмотря на усталость, холод и бытовые трудности, жители города сохраняют юмор, оптимизм и веру в лучшее.

Одесситы о жизни без света, тепла и воды: как город пережил блэкаут

Кирилл и Наталья: «Мы стали гораздо меньше есть, мы закаляемся, а ещё заинтересовались нудизмом, нам ничего не нужно, у нас всё хорошо».

Аноним: «Пауэрбанки заряжаем, всё хорошо. Ничего нового, всё как всегда».

Оксана: «Наверное, уже появилась какая-то устойчивость. У меня нет секретного плана — как и все, нахожу кафе, где можно подзарядиться, дома стараемся с соседями объединяться, как-то разогреть еду, что-то приготовить. Ничего особенного — как все, объединяемся! Но главное — понимать, что нужно пережить это, найти внутренний резерв, не терять надежду и улыбку — и всё будет хорошо!».

Василий: «Запускали генератор — в принципе, его хватало. Ещё инвертор — гелевый аккумулятор, его хватало на АГВ. У нас старый одесский двор, поэтому приходят, заряжают, проблем нет. Розеток хватает».

Пайкар: «Да всё нормально! У меня как минимум есть генератор. С водой проблемы небольшие, но в целом — всё нормально. И настроение тоже, сегодня вот удалось погулять с друзьями».

Лариса: «Решили выйти погулять, подышать свежим воздухом. А дома — пауэрбанки, включаем генераторы, чтобы холодильники не размораживались. Птичка дома живёт, чтобы тоже не замёрзла. Будем стараться выживать, но не знаем, насколько нас хватит».

Ольга: «Мы — одесситы, и мы умеем выживать! Мы не воспринимаем это так болезненно, живём как обычно, улыбаемся — это нам помогает!».

Наталья: «Мне чем труднее, тем лучше! Я быстро нахожу выходы! Даже когда вас съели, у вас есть два выхода! Кастрюля с водой накрыта на газу — идёт тепло. Фонарик на лоб — села за швейную машинку и шью. Главное, чтобы не падали шахеды и бомбы, а остальное — ерунда!».

Екатерина: «Больше хожу на работу, отвлекаюсь. Работа связана с людьми, эмоционально привязываюсь к ним, и эти эмоции заряжают, помогают переключаться».

Николай: «Всё нормально, уже привыкли. Три дня не было света, но у меня есть аккумуляторы ещё с прошлых блэкаутов. Свет дали, вода есть — будем жить!».

Виктор и Лариса: «Мы живы — и это уже хорошо! Пауэрбанки на работе подзарядил и поехал домой. Полезный совет: можно включить духовку и немного подсушить голову. — Не слушайте её, это опасно!».

Степан: «Нормально, у нас стоит экофло, переключаемся на него и как-то живём. Взаимопомощь обязательна — становимся сплочённее».

Клеопатра: «Купила газовую плитку на всякий случай, чтобы можно было выпить чай или кофе — так и выживаем».

Ольга: «Ничего хорошего не скажу — только плакать хочется. Вот иду из пункта несокрушимости, там всё хорошо, чаем напоили — это сейчас единственное счастье в нашей жизни».

Андрей: «Я просто живу в частном доме, у меня есть генератор — это помогает».

Маргарита: «Нет отопления — и это очень грустно, потому что дети начали болеть. Жизнь у нас одна, и хочется жить долго и не унывать из-за происходящего. Я думаю, всё наладится. Нельзя падать духом, особенно в Одессе — это же наша мама, а без мамы никак нельзя!».

