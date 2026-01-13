Ключевые моменты:
- В результате ночного обстрела Одессы 13 января серьезно пострадали два важных энергообъекта компании ДТЭК.
- Масштабная авария оставила без электроэнергии 47 тысяч семей.
- Энергетики предупреждают: ремонт оборудования будет длительным.
Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, повреждения оборудования оцениваются как значительные. В результате ночного обстрела в городе начались перебои с электроснабжением: в настоящее время без света остаются около 47 тысяч семей.
Энергетики подчеркивают, что быстрого решения проблемы ждать не стоит – характер разрушений требует длительного времени на ремонт. Аварийные бригады уже приступили к работе, получив разрешение от военных и ГСЧС. На данный момент специалисты разбирают завалы и проводят дефектовку оборудования, после чего начнется основной этап восстановления.
«Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Свет держится», – добавили в ДТЭК.
Читайте также: Три дня без света: часть жилых домов в Одессе обесточат для срочных работ.