Ключевые моменты:

В результате ночного обстрела Одессы 13 января серьезно пострадали два важных энергообъекта компании ДТЭК.

Масштабная авария оставила без электроэнергии 47 тысяч семей.

Энергетики предупреждают: ремонт оборудования будет длительным.

Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, повреждения оборудования оцениваются как значительные. В результате ночного обстрела в городе начались перебои с электроснабжением: в настоящее время без света остаются около 47 тысяч семей.

Энергетики подчеркивают, что быстрого решения проблемы ждать не стоит – характер разрушений требует длительного времени на ремонт. Аварийные бригады уже приступили к работе, получив разрешение от военных и ГСЧС. На данный момент специалисты разбирают завалы и проводят дефектовку оборудования, после чего начнется основной этап восстановления.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Свет держится», – добавили в ДТЭК.

