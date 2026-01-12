Ключевые моменты:

Атакованы два торговых судна под иностранными флагами;

Один моряк получил тяжелое ранение;

Удары произошли в пределах морского коридора.

Удары по торговым кораблям возле Одессы

За последнюю неделю Россия во второй раз атаковала гражданские суда в акватории Черного моря. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Под удар попали торговые корабли под иностранными флагами, которые находились и двигались в пределах морского коридора.

Читайте также: Россия удвоила удары по портам Одесской области: как работает морской коридор

Первый ударный беспилотник поразил судно под флагом Панамы. Корабль находился в зоне ожидания и направлялся в порт Черноморска для загрузки растительного масла. Попадание зафиксировано в надстройку судна, пожара не возникло. Однако один член экипажа получил тяжёлое ранение. Его оперативно эвакуировали силы Военно-морских сил Украины в порт Одессы, где пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Второй удар был нанесён по сухогрузу под флагом Сан-Марино. Судно выходило из района ожидания. После атаки возник пожар, который удалось быстро локализовать. В этом случае обошлось без пострадавших.

В Одесской ОВА подчеркнули, что такие атаки в очередной раз подтверждают: Россия целенаправленно бьёт по гражданскому судоходству. Это является грубым нарушением международного гуманитарного права и создает угрозу не только безопасности моряков, но и глобальной продовольственной безопасности.

Россия продолжает обстреливать Одессу. Ночная атака, 12 января, повредила объект критической инфраструктуры и жилых домов в городе.