В Одесской области создадут новый заповедник на площади почти 10 тысяч гектаров

В Одесской области депутаты Бородинского поселкового совета Болградского района согласовали решение о создании нового национального природного парка – «Буджацкие степи».

Об этом говорится в решении Бородинского поселкового совета.

Согласно решению, общая площадь нового национального природного парка «Буджацкие степи» составляет 9,7 тыс. га. Из которых 6 тысяч гектаров предоставлено парку в постоянное пользование.

Восстановлением Тарутинской степи — второй по площади степного массива Европы, несколько лет занимается ОО «Rewilding Ukraine». И создание НПП «Буджацкие степи» является еще одним шагом к восстановлению Тарутинской степи.

Экологи из организации «Rewilding Ukraine» планируют в будущем вернуть на эти территории животных, пропавших из-за деятельности человека: куланов, ланей, сурков и хомяков.

Ранее мы писали, что для борьбы с пожарами в степной зоне команда «Rewilding Ukraine» и сотрудники Дунайского биосферного заповедника выпустили на Белгородский остров в украинской дельте Дуная 20 ланей европейских и 20 благородных оленей.

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